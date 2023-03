To wyśmienity dodatek do wielu dań. Oto jak zrobić domowe kuleczki ziemniaczane [PRZEPIS]

Chrupiące na zewnątrz z delikatnym ciastem ptysiowym w środku – takie właśnie są kuleczki ziemniaczane z przepisu Pascala Brodnickiego. Do świetny dodatek do wielu polskich dań.

Przepis na kuleczki ziemniaczane. Fot. YouTube / Tuba Smaku

Nie da się ukryć, że jednym z najbardziej popularnych warzyw w Polsce są ziemniaki. A co jeszcze ciekawego można z nich zrobić? Pascal Brodnicki na youtubowym kanale "Tuba Smaku" pokazał, jak wykonać domowe kuleczki ziemniaczane.

Kucharz nazywa je dauphine, czyli taki rodzaj krokietów ziemniaczanych we Francji. W Polsce często podaje się je w formie dodatku do mięs. Można je też znaleźć gotowe, mrożone w sklepach, ale nie ma to jak zrobione w domowym zaciszu, bez zbędnych ulepszaczy smaku.

Do ich wykonania naprawdę nie potrzebujecie wielu składników.

1 kg puree ziemniaczanego

25 ml wody

80 g masła

125 g przesianej mąki (niecała szklanka)

4 żółtka

gałka muszkatołowa

drobna sól

olej do smażenia

Naszykuj sobie wcześniej puree ziemniaczane.

Do garnka (ok. 5 l) wlej olej i postaw na gazie, aby się powoli podgrzewał.

1. Do (innego) garnka wlej wodę i postaw na gazie.

2. Zanim woda się zagotuje, możesz oddzielić żółtka od białek.

3. Do wrzącej wody dodaj odrobinę soli, masło i gałkę muszkatołową.

4. Kiedy masło się rozpuści, dodaj mąkę – całą na raz. Wszystko razem energicznie mieszaj. Ciasto będzie gotowe, gdy zacznie odchodzić od brzegów garnka.

5. Dodawaj po jednym żółtku. Dokładnie wymieszaj przed dorzuceniem kolejnego.

6. Ciasto przełóż do miski. Stopniowo dorzucaj puree ziemniaczane (wcześniej doprawione solą i pieprzem), mieszając aż powstanie jednolita masa.

7. Z tak przygotowanego ciasta uformuj kuleczki.

8. Kuleczki wrzuć na rozgrzany olej. Smaż do zarumienienia. I gotowe.

Pascal Brodnicki urodził się we Francji. To właśnie tam uczył się gotować w gastronomicznych szkołach. W 1991 roku przyjechał do Polski. Dziś jest tutaj jednym z najpopularniejszych kucharzy.

Choć bardzo dobrze mówi po polsku, to został mu charakterystyczny francuski akcent. Pascal ma na swoim koncie kilka autorskich książek kulinarnych. Swego czasu prowadził słynny program kulinarny "Pascal: Po prostu gotuj" na antenie TVN. Ma też za sobą przygodę w reality show "Azja Express". Od 2018 roku prezentuje swoje przepisy na youtubowym kanale "Tuba Smaku". Specjalizuje się w daniach na słono.

Kucharz w "Tubie Smaku" pokazał też swój sposób na skrzydełka z kurczaka w panierce z prażonych orzeszków ziemnych. Popularnością cieszy się również jego przepis na makaron z ostrym sosem w 11 minut.

