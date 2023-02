P o tym, jak w "The Wall Street Journal" ukazał się artykuł o tajnym raporcie, według którego zdaniem przedstawicieli Departamentu Energii USA pandemia COVID-19 rozpoczęła się od wycieku w chińskim laboratorium, w amerykańskich mediach zawrzało. Głos w sprawie zabrał już John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak stwierdził, w administracji Joe Bidena nie ma jeszcze zgody co do takiego wniosku. Z kolei za wyciekiem z laboratorium obstaje też FBI. Co wiadomo w sprawie?





Tajny raport ws. przyczyn pandemii wskazuje na winę Chin. Biały Dom reaguje

Katarzyna Nowak

Po tym, jak w "The Wall Street Journal" ukazał się artykuł o tajnym raporcie, według którego zdaniem przedstawicieli Departamentu Energii USA pandemia COVID-19 rozpoczęła się od wycieku w chińskim laboratorium, w amerykańskich mediach zawrzało. Głos w sprawie zabrał już John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak stwierdził, w administracji Joe Bidena nie ma jeszcze zgody co do takiego wniosku. Z kolei za wyciekiem z laboratorium obstaje też FBI. Co wiadomo w sprawie?