Doda padła ofiarą oszustów? Niewiele brakowało, a straciłaby duże pieniądze

Doda została wykorzystana przez ekipę od teledysku. Fani także ją zawiedli Fot. Pawel Wodzynski/East News

Doda słynie ze szczerości i kontrowersyjnych wypowiedzi. W minionym roku była zdecydowanie jednym z najgłośniejszych nazwisk polskiego show-biznesu. Wszystko za sprawą jej reality show na antenie Polsatu "12 kroków do miłości", a także nowego albumu "Aquaria", który przez ten czas zdobył status platynowej płyty.

Jak się okazało, praca nad jednym z teledysków oraz kulisy jego premiery kosztowały artystkę sporo nerwów. Jakiś czas temu Doda udzieliła wywiadu dla portalu eska.pl, w którym zdradziła, że ekipa odpowiadająca za klip, który miał premierę kilka miesięcy temu, chciała ją oszukać.

Koszty kręcenia teledysku miały zostać sztucznie zawyżone, a artystka miała zapłacić 30 tysięcy więcej, niż zostało to wcześniej ustalone.

Byliśmy przygotowani do teledysku (...) Nagle z budżetu, który miał być w okolicach 60 tysięcy, przychodzi mi ekipa i mówi: "Zrobimy, ale za 90 tysięcy". Ja mówię: "Słucham?! Ale za 3 dni wchodzimy na plan. Jakie 90 tysięcy, skąd ja wam to wezmę!? Przecież teledyski tyle nie kosztują. Nie okłamujcie mnie". Przeczytałyśmy z menadżerką wszystkie podpunkty umowy i okazało się, że chcieli nas na te 30 tysięcy oszukać. Na koniec wysłali nam lakonicznego maila, że oni nie będą robić tego teledysku. To było trzy dni przed wejściem na plan. Musiałyśmy znaleźć nowego reżysera, nową scenografię... wszystko nowe. To było wręcz nierealne...