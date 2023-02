Blanka zabrała głos po preselekcjach na Eurowizję. Odniosła się do fali hejtu

Wokół polskich preselekcji do Eurowizji 2023 powstało niemałe zamieszanie. Wybór Blanki Stajkow nie spodobał się sporej części widzów. Młodą wokalistkę zalała fala nieprzyjemnych komentarzy. Teraz sama zainteresowana odniosła się do tej sprawy. Zwróciła się też do Janna, swojego głównego rywala.

Blanka przerywa milczenie. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Blanka przyznała, że jest jej przykro z powodu fali hejtu, która się na nią wylała

Jednocześnie zwyciężczyni krajowych preselekcji do Eurowizji 2023 podkreśliła, że będzie ciężko pracowała, aby poprawić wszystkie niedociągnięcia i jak najlepiej zaprezentować się podczas konkursu

W niedzielę (26 lutego) w preselekcjach do Eurowizji 2023 wygrała Blanka. Dla wielu było to zaskoczeniem, bo wcześniej faworytem był 23-letni Jann z piosenką "Gladiator". W sieci posypały się gromy na TVP i na jury (wokalistka Edyta Górniak, tancerz i choreograf Agustin Egurrola, radiowiec Marcin Kusy, dziennikarz Marek Sierocki oraz dyrektor programowa TVP, Aneta Woźniak).

Oberwało się też samej Blance. Zarzucono jej plagiat, a nawet wielbiciele Eurowizji stworzyli petycję do TVP, w której wyjaśniają, dlaczego nie chcą, aby to ona reprezentowała nasz kraj.

Blanka przerwała milczenie po finale eliminacji do Eurowizji 2023

Na instagramowym profilu zwyciężczyni preselekcji pojawiło się nowe nagranie. - Jestem cały czas w szoku po wczorajszej wygranej. Jestem strasznie, strasznie podekscytowana - tłumaczyła wokalistka. - Nie może to do mnie dojść, że to się naprawdę wydarzyło - przyznała w dalszej części filmiku

Wspomniała też o swoich dalszych planach: - Pomiędzy wywiadami planujemy z całym teamem występ w Liverpoolu. Jestem świadoma rzeczy, które muszę poprawić, i dziękuję Wam za konstruktywną krytykę. Biorę to do siebie, na pewno będę bardzo ciężko pracować, żeby Was nie zawieść, i obiecuję, że dam z siebie wszystko - zapewniła.

Zwróciła się do Janna, który ostatecznie uplasował się na 2. miejscu podczas eliminacji. - Z tego miejsca bardzo bym chciała podziękować Jannowi, bo jesteś nie tylko wspaniałym, fenomenalnym artystą, ale też przecudownym człowiekiem. Dziękuję Ci z całego serca za całe Twoje wsparcie, za to, jaki jesteś, za naszą rozmowę wczoraj, którą mieliśmy za kulisami, w garderobie, po wszystkim, jak już emocje trochę opadły. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie miłe słowa od Ciebie, Jann - mówiła Blanka Stajkow.

- Chciałabym też powiedzieć, że tak naprawdę oboje nie rozumiemy tak ogromnej fali czystego hejtu, która się na mnie wylewa. (...) Oboje nie rozumiemy, w jaką stronę to wszystko podąża. Przyznam, że jest mi przykro. Staram się o tym nie myśleć, staram się robić swoje, przygotowywać się dalej, żeby zrobić to, co mogę zrobić najlepiej - podsumowała.

Jann odniósł się do wygranej Blanki w preselekcjach

Przypomnijmy, że Jann po ogłoszeniu wyników eliminacji zorganizował transmisję na swoim Instagramie. Podziękował fanom i powiedział parę słów o Blance.

– Dziękuję za wsparcie. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem mega wdzięczny. Bez was by mnie tu nie było. To wszystko to wasza zasługa. Ja jestem dumny z siebie i mam nadzieję, że wam też się to podobało – wspomniał.

Skierował również do swoich obserwatorów pewną prośbę. – Chcę, żeby to wybrzmiało. Jestem ogromnie wdzięczny za wasze wsparcie, ale nie chcę, żeby wspieranie mnie polegało na gnieceniu kogoś, ciągnięciu kogoś innego w dół. Blanka naprawdę bardzo ciężko pracowała na to i bardzo sobie na to zasłużyła, więc wspierajcie ją, proszę, bo będzie bardzo tego potrzebowała, jak pojedzie do Liverpoolu. (…) Wyślijcie Blance dużo miłości i dużo wsparcia. (…) To jest mój apel – podkreślił.