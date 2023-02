TVP już wcześniej miało artykuł z wynikiem preselekcji Eurowizji. Internauci sądzą, że to ustawka

Wygrana Blanki na polskich preselekcjach do Eurowizji 2023 wywołuje ogromne kontrowersje. Internauci sądzą, że wyniki zostały ustawione i mają na to kolejny dowód. Na stronie TVP kilka godzin przed konkursem pojawił się artykuł o tym, że Blanka go wygrała. Czy faktycznie tak było?

Internauci sądzą, że wygrana Blanki w preselekcjach Eurowizji to ustawka Fot. Piotr Molecki/East News

Reprezentantką Polski na Eurowizji w tym roku została Blanka Stajkow. W Liverpoolu powalczy o zwycięstwo z piosenką "Solo".

Wyniki polskich preselekcji nie spodobały się widzom. Artystka nie była faworytem - zarówno bukmacherów, jak i fanów Eurowizji.

Internauci uważają, że wyniki konkursu były wcześniej ustalone. Dlaczego? Ma o tym m.in. świadczyć strona TVP.

Wysłaliśmy pytania do biura prasowego TVP. Czekamy na odpowiedź.

W niedzielę 26 lutego odbył się koncert "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję". W szrankach stanęło 10 wykonawców. Faworytem internautów i bukmacherów był Jann, a Blanka znalazła się na trzecim miejscu. Jednak to właśnie ona wygrała polskie preselekcje i 11 maja wystąpi w półfinale Eurowizji.

W tym roku głosowanie odbyło się w systemie 50/50 - na końcowy wynik miała wpływ połowa głosów jury i połowa głosów widzów, którzy wysyłali smsy. W jury zasiedli: wokalistka Edyta Górniak, tancerz i choreograf Agustin Egurrola, radiowiec Marcin Kusy oraz dziennikarz Marek Sierocki. Obecna w studiu była także obecna dyrektor programowa TVP Aneta Woźniak.

Internauci uważają, że polskie preselekcje do Eurowizji były ustawione i znajdują kolejne dowody

Po ogłoszeniu werdyktu w studiu najpierw zapadła cisza, a potem publiczność zaczęła buczeć. W sieci trwa istna burza. Internauci szturmują profile Eurowizji i mówią o manipulacji, a także utajnianiu wyników preselekcji. Np. przy wynikach głosowania smsowego nie podano punktów czy procentów, ale numer miejsca (wg nich Jann zajął drugą pozycję, a Blanka pierwszą).

Uważają też, że jury pomogło Blance wygrać dając maksymalną liczbę punktów, bo na żywo wypadła średnio (na YouTube pod klipem jest teraz 808 łapek w górę i 7,1 tys. w dół). "Jak to dostało 1 miejsce? Rafał już tęsknie za tobą", "Słuchajcie, w zeszłym roku mieliśmy czadową piosenkę, wyczerpaliśmy potencjał na całą dekadę", "Jakim cudem ktoś, kto nie potrafi śpiewać, nie tylko dostaje się do tego etapu selekcji, ale jeszcze go wygrywa?!" – czytamy w komentarzach.

Bardzo trudno znaleźć coś pozytywnego na temat tego występu. Pojawiają się też kolejne "smaczki". Widzowie dostrzegli pewien szczegół w trakcie transmisji konkursu. W loży obok Blanki siedział Alan Górniak, syn Edyty, która była przewodniczącą jury. Wyglądało to, jakby się kumplowali i stanowiło kolejny dowodów na to, że wyniki są ustawione.

"Wielka wytwórnia. Znajoma syna przewodniczącej jury, liczne występy TVP, miała na nich tancerzy Egurroli, który zasiadał w jury. Największe zagrożenia w postaci Alicji i Janna postawione przez jury na 4. i 5. miejscu, co daje niemalże pewność wygranej osoby, która dostanie u nich 12 pkt. Jeżeli to nie jest ustawka to co? Na pewno nie jest tu nic przypadkowego" – pisze jedna z internautek na YouTube.

TVP ogłosiło zwycięstwo Blanki kilka godzin przed oficjalnymi wynikami?

Na tym jednak nie koniec. Internauci wychwycili artykuł, który pojawił się na stronie TVP. Był zatytułowany "Eurowizja 2023: Blanka wygrywa konkurs i jedzie do Liverpoolu" i choć teraz ma wieczorną godzinę publikacji, to wcześniej była w nim 15:33 – czyli dwie godziny przed startem transmisji. Informację o tej wpadce podała facebookowa strona "Let's talk about ESC".

To nie jest fejk. News o zwycięstwie Blanki pojawił się dziś już o godz. 15:33. Rozumiem, że można przygotować sobie draft, ale ta sprawa wymaga zwyczajnie zabezpieczenia i zbadania. (...) Piszę o tym wobec pojawiających się wątpliwości co do uczciwości procesu głosowania jury, zmian regulaminowych w ostatniej chwili, braku informacji w zakresie indywidualnych not jurorów i cząstkowego wyniku głosowania publiczności. Stawiam pytanie o zachowanie zasad transparentności niezbędnego dla nadawcy publicznego. Kolejny rok i kolejny problem związany z etyką.

Screen nie jest sfabrykowany. Sprawdzałem ten artykuł również w serwisie archiwizującym strony internetowe i również i tam widnieje taka godzina. Tajemnicą poliszynela jednak jest to, że portale przygotowują szkice newsów z gotowymi tekstami na każdą ewentualność. Czy to o konkursach piosenki, czy na wypadek... śmierci celebryty.

Czasem szkic może być przypadkowo opublikowany lub z jakichś innych powodów "zaciągnięty" z wewnętrznego systemu do internetu. Może być też taka sytuacja, że portal publikuje wcześniej artykuł z rzekomymi wynikami (a w tekście napisać "więcej informacji wkrótce"), by znalazł się jako pierwszy w wynikach wyszukiwania, a potem go dopiero sukcesywnie aktualizuje.

Nie wiemy, jaki system do zarządzania tekstami TVP, ale oprócz teorii o ustawce, mógł też zajść inny scenariusz: dziennikarz napisał szkic artykułu o Blance o 15:33, opublikował go po ogłoszeniu wyników, ale nie zmienił godziny (można później przestawiać ją dowolnie). I w takiej formie trafił do archiwum internetu (zwłaszcza że sam snapshot wykonano po 21:00).

Pozostaje jednak pytanie, czy TVP przygotowało szkice dla każdego kandydata, czy ogólny artykuł, a potem go przerobiło pod zwycięstwo Blanki i zapomniało przestawić zegarka. Trudno to ustalić, dlatego wysyłałem mail w tej sprawie do biura prasowego i czekam na odpowiedź.