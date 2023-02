Kurska szaleje na nartach. Zaczepił ją znany lekarz medycyny estetycznej, a ona odpowiedziała

Włoskie Alpy to jeden z bardziej rozchwytywanych kierunków w ostatnim czasie. Chociażby Anna Mucha czy zakochani Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zdecydowali się tam pojechać w ferie. Po tamtejszych stokach szusuje także Joanna Kurska. Wrzuciła zdjęcie na nartach, a pod nim pojawił się komentarz od znanego lekarza medycyny estetycznej.

Znany lekarz medycyny estetycznej zaczepił Joannę Kurską. Ona odpowiedziała Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Joanna Kurska wyjechała wraz z córką do Włoch, by korzystać z możliwości szusowania po alpejskich stokach

Pojechały jednak same, bez Jacka Kurskiego. Wyjazdem była szefowa "Pytania na Śniadanie" chwali się na Instagramie

Pochwaliła się zdjęciem ze stoku. Zareagował na nie polski lekarz gwiazd, który przyjaźni się z Paris Hilton i Jakubem Rzeźniczakiem

Przypomnijmy, że grudzień był miesiącem przełomowym dla małżeństwa Kurskich, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Były prezes TVP dostał nową pracę w Banku Światowym w Waszyngtonie. Joanna Kurska poszła wówczas na dwutygodniowy urlop i już wtedy media spekulowały, że na Woronicza nie wróci.

Plejada przekazała wówczas, że Mateusz Matyszkowicz miał po nowym roku wręczyć jej wypowiedzenie, a potem Onet poinformował, że Kurska ubiegła szefa i złożyła wypowiedzenie z pracy. Finalnie Centrum Informacji TVP wydało oficjalne oświadczenie.

"Misja Joanny Kurski jako szefowej 'Pytania na śniadanie' zakończyła się sukcesem: odświeżeniem formatu, udanym liftingiem studia, zwiększeniem zarówno udziałów, jak i wolumenu Widzów. Dotychczasowa formuła współpracy uległa jednak wyczerpaniu" – podano w komunikacie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

Joanna Kurska razem z córeczką już w walentynki były we Włoszech. Wygląda na to, że pojechały tam na dwutygodniowy, aktywny wypoczynek. "Pierwsze takie walentynki i ferie, za chwilę dzwonimy do taty" – podpisała fotografię z pociechą, dając do zrozumienia, że męża nie ma na miejscu.

Ciekawe, czy Kurska tak jak Anna Mucha miała okazję złapać się na stoku z gospodarzami "Pytania na Śniadanie", Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek, którym okazała wsparcie po tym, jak kilka miesięcy temu zdecydowali się na "miłosny coming out".

Żona Jacka Kurskiego dodała też zdjęcie, gdzie zapozowała sama na stoku. Różowa kurtka i białe spodnie narciarskie, a na buzi okulary przeciwsłoneczne i uśmiech. Zdjęcie nie umknęło uwadze Krzysztofa Gojdzia.

To znany polski lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie medycyny estetycznej, a przy tym osobowość medialna. Szerszej publiczności dał się poznać w programach telewizyjnych. Na koncie ma także występ w "Tańcu z Gwiazdami". Do Polski często przylatuje towarzysko, ale także służbowo.

"Do Miami wpadaj! Lub LA" – zaczepił Kurską. To sugeruje, że się znają. Żona byłego prezesa TVP szybko odpowiedziała z entuzjazmem na komentarz speca od medycyny estetycznej. "Już za chwile będę u ciebie" – odpisała.

Nadmieńmy, że polski doktor, który obecnie częściowo mieszka w Los Angeles, prowadzi tam kliniki medycyny estetycznej. Ma już trzy placówki w USA. Z jego usług i porad w zakresie urody korzystają największe gwiazdy. Zaufaniem obdarzyła go, chociażby zaprzyjaźniona Paris Hilton, która niedawno dzięki surogatce, została mamą. Dr Gojdź zna się także z Kris Jenner - mamą Kardashianek.