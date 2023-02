Tyle zarobił Kurski w TVP w 2022. Telewizja płaciła jak... Bank Światowy

W ostatnich miesiącach swojej prezesury w telewizji publicznej Jacek Kurski zdecydowanie nie musiał narzekać na inflację – za osiem miesięcy pracy zainkasował w ubiegłym roku ponad 850 tys. zł. Oznacza to, że miesiąc pracy w Banku Światowym jest ceniony podobnie jak ten sam okres na stanowisku szefa państwowej telewizji.

Jacek Kurski Fot. Paweł Wodzyński/East News

Jacek Kurski zarobił za pracę w TVP w 2022 r. 854 tys. zł brutto

Ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej został odwołany na początku września 2022

Informację o zarobkach Kurskiego ujawnił poseł Adam Szłapka (Nowoczesna)

Ile zarobił Jacek Kurski w TVP?

W ubiegłym roku Jacek Kurski spędził jako szef Telewizji Polskiej zaledwie osiem miesięcy – 5 września Rada Mediów Narodowych niespodziewanie odwołała go ze stanowiska. Czas pracy Kurskiego w TVP został jednak sowicie wynagrodzony.

Jak ujawnił poseł Adam Szłapka, szef Nowoczesnej, w 2022 r. Jacek Kurski zarobił jako prezes TVP 854 073,19 zł brutto. Oznacza to, że w ubiegłym roku za miesiąc Jacek Kurski zarabiał średnio ponad 100 tys. zł.

Co ciekawe, taka kwota nie odbiega specjalnie od tego, na co może liczyć Kurski w swojej nowej roli wicedyrektora wykonawczego w Banku Światowym. Jak pisał serwis INNPoland, w 2022 roku na stanowisku Kurskiego zarabiało się rocznie 226 480 dolarów – w przeliczeniu na aktualny kurs dolara jest to nieco poniżej miliona złotych rocznie.

Oprócz tego Kurskiemu przysługują także benefity emerytalne w wysokości 42 578 dolarów. Po ich uwzględnieniu roczna pensja Kurskiego w Banku Światowym przekracza milion złotych. Przy aktualnym kursie dolara na miesiąc wychodzi nieco ponad 97 tys. zł.

Zarobki w TVP w poprzednich latach

Już wcześniej Kurski – który kierował TVP przez sześć lat z przerwami – był hojnie wynagradzany. Jego zarobkom przez większość tego czasu daleko jednak było do dzisiejszych. Według portalu Wirtualnemedia.pl w pierwszym roku prezesury (2016 r.) na konto Kurskiego wpłynęło 304 tys. zł brutto. Rok później zainkasował 333,2 tys. zł brutto. W 2018 r. jego zarobki oscylowały wokół 414 tys. zł brutto. Kwota jest przybliżona z uwagi na fakt, że ówczesny dwuosobowy zarząd spółki otrzymał łącznie 811,8 tys. zł. Portal branżowy wskazuje, że w tym roku prezes TVP zarabiał siedmiokrotność ówczesnego średniego wynagrodzenia, czyli około 34,5 tys. w skali miesiąca.

W 2019 r. pensje Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza (którzy tworzyli dwuosobowy zarząd TVP), opiewały na 2,18 mln zł, w 2020 r. - 2,174 mln zł, w 2021 r. - 1,597 mln zł.

Odrębne wyliczenia przedstawił w 2021 roku wspomniany już poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka. Z danych, które zgromadził w ramach dostępu do informacji publicznej, wynika, że Kurski zarobił w TVP ponad 2,7 mln zł.

Szłapka wskazywał, że w 2016 r. Kurski zainkasował 304,7 tys. zł, a rok później — już 545,8 tys. zł. W 2018 r. jego wynagrodzenie znów wzrosło, tym razem do poziomu 811,7 tys. zł. W 2019 r. nieznacznie spadło do 758,8 tys. zł. Z obliczeń posła wynika, że w 2020 r. Kurski otrzymał pensję w wysokości 290,1 tys. zł.