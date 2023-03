A ktor nie musi być ładny. Wystarczy, że ma w sobie "to coś". Jeśli zestarzeje się jak wino, wtedy przylgnie do niego łatka "daddy" i raczej nie będzie narzekać na zaszufladkowanie w jednym typie ról. Z kobietami w kinie jest zgoła inaczej. Obiektyw kamery kocha je, gdy są piękne i młode, a im starsze się robią, tym chętniej je odtrąca. Filmy są odbiciem prawdziwej rzeczywistości i vice versa. Aktorka musi być ładna, bo jeśli zerwie z hollywoodzkim kanonem lub się zestarzeje, wówczas spotka ją to samo, co Emilię Clarke.





Aktor musi być ładniejszy od diabła, a kobieta? Hejt na Emilię Clarke pokazał prawdę o widzach

Zuzanna Tomaszewicz

Aktor nie musi być ładny. Wystarczy, że ma w sobie "to coś". Jeśli zestarzeje się jak wino, wtedy przylgnie do niego łatka "daddy" i raczej nie będzie narzekać na zaszufladkowanie w jednym typie ról. Z kobietami w kinie jest zgoła inaczej. Obiektyw kamery kocha je, gdy są piękne i młode, a im starsze się robią, tym chętniej je odtrąca. Filmy są odbiciem prawdziwej rzeczywistości i vice versa. Aktorka musi być ładna, bo jeśli zerwie z hollywoodzkim kanonem lub się zestarzeje, wówczas spotka ją to samo, co Emilię Clarke.