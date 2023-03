Niemiecka biegaczka pokazała Polce środkowy palec. Skandal na MŚ w Planicy

Maciej Piasecki

I zabela Marcisz to aktualnie najlepsza polska biegaczka narciarska. Polka podczas MŚ w Planicy rywalizowała m.in. w sprincie, gdzie odpadła w ćwierćfinale. Marcisz została bowiem niesłusznie zdyskwalifikowana, co pokazują nagrania w sieci. Co gorsza, jej rywalka z Niemiec zachowała się poniżej wszelkiej krytyki.