Agata Duda spotkała się z Jill Biden. Ekspert skrytykował żonę prezydenta USA

Agata Duda wyleciała do USA, by wziąć udział w konferencji na rzecz wsparcia ukraińskich uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych. W trakcie swojej wizyty pierwsza dama spotkała się z Jill Biden, żoną prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwsza Dama zaskoczyła oryginalną stylizacją.

Agata Kornhause-Duda przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych

Małżonka Andrzeja Dudy w środę 1 marca spotkała się w Białym Domu z pierwszą damą USA, Jill Biden

Jeden z tabloidów poprosił o opinię eksperta, który ocenił prezencję obydwu pań. Jak sam przyznał, żona polskiego prezydenta za każdym razem zaskakuje

Zaledwie kilka dni po wizycie Joe Bidena w Polsce z wizytą do Stanów Zjednoczonych poleciała Agata Kornhause-Duda. Właśnie tam wzięła udział w konferencji dotyczącej pomocy ukraińskim dzieciom dotkniętych traumą wojenną, spotykając się z Jill Biden, pierwszą damą USA, która była nieobecna podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce.

Tym razem doszło do spotkania, na którym bardzo zależało małżonce Andrzeja Dudy. Zdjęcia ze spotkanie zostały udostępnione na Twitterze Kancelarii Prezydenta. Po fotografiach można stwierdzić, że obydwie panie bardzo dobrze czuły się w swoim towarzystwie.

Obydwie panie prezentowały się wybornie, jednak polska pierwsza dama ponownie zaskoczyła oryginalną stylizacją. Postanowiła ubrać się w garnitur będący połączeniem klasycznej czerni i bieli. "Super Express" poprosił o komentarz eksperta, projektanta mody Daniela Jacoba Dalego, który postanowił ocenić prezencję obydwu pań.

"Agata Duda zaskakuje nas wszystkich za każdym razem coraz bardziej i pozytywnie!" – podkreślił ekspert, po czym dodał, że żona prezydenta RP ma naprawdę dobry czas. Projektant mody zaznaczył, że w ostatnim czasie stylizacje polskiej pierwszej damy są strzałem w dziesiątkę. Daniel Jacob Dali porównał pierwszą damę do Alexis Colby z "Dynastii".

Ekspert nie omieszkał porównać Agaty Dudy z Jill Biden. Jego zdaniem pierwsza dama USA wypadło niezbyt dobrze. "Na tle polskiej pierwszej damy wypadła bardzo słabo. Agata Duda zdecydowanie odniosła zwycięstwo i obroniła się klasą i stylem. Żona Joe Bidena wyglądała przeciętnie, wręcz niezauważalnie w porównaniu z nasza Agatą" – podsumował.

Jak czytamy na stronie domodi.pl, Agatę Dudę ubierają zazwyczaj dwie projektantki: Ela Piorun i Dorota Goldpoint, które mają swoje butiki w centrum Warszawy. Na dodatek pierwsza dama wspiera również inne polskie biznesy, między innymi firmę De Marco.

Magda Masny ostro podsumowała żonę Andrzeja Dudy

– Pierwsza dama powinna sprawować funkcję rzeczniczki obywateli i obywatelek, łączniczki między społeczeństwem a głową państwa (...) W przypadku pani Agaty Dudy tego nie ma. Nie znajduję zrozumienia na to, że pozwoliła sobie być tak milcząca. Nie ma znaczenia, czy taką opcję wybrała, czy narzucono jej to z góry. Jest to złe. Bardzo złe – oceniła.

Magda Masny, gwiazda koła fortuny, nawiązała do również do praw kobiet. – Powinno być jej wstyd, że nie staje za nami. Ona nie stanęła ani razu. Za kobietami. Za pielęgniarkami. Za nauczycielkami. Przecież ona sama jest nauczycielką! Powinna stać za nimi murem, gdy stają u kresu wytrzymałości i idą walczyć w Sejmie o godne warunki pracy. Powinna się wstydzić! To są dla mnie powody do wstydu – zaznaczyła.