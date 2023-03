Karol III wyrzuca Harry'ego i Meghan z królewskiej willi. Budynek był ich prezentem ślubnym

Kamil Frątczak

M edia obiegła informacja, że króla Karol III zamierza przenieść swojego brata Andrzej do Frogmore Cottage. Rezydencja była prezentem ślubnym dla Harry'ego i Meghan od królowej Elżbiety II. O eksmisji Sussexów huczą media na całym świecie. Nieustannie spekuluje się o tym, co skłoniło króla do podjęcia takiej decyzji. Głos zabrał także przyjaciel książęcej pary.