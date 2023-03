Finlandia zapewni Polkom darmową aborcję. Jasna deklaracja Sanny Marin

Polki otrzymają dostęp do darmowej aborcji w Finlandii – zadeklarowała tamtejsza premierka Sanna Marin podczas spotkania z przedstawicielami Nowej Lewicy. Postulat ma zostać sfinalizowany w nowej kadencji fińskiego rządu.

Premierka Finlandii Sanna Marin zadeklarowała, że w następnej kadencji jej rząd pomoże Polkom w dostępie do aborcji Fot. JOHN THYS/AFP/East News

Spotkanie Nowej Lewicy z Sanną Marin. Deklaracja nt. aborcji

W czwartek w Helsinkach obyło się spotkanie delegacji Nowej Lewicy z premierką Finlandii Sanną Marin. Podczas spotkania poruszono przede wszystkim kwestię dostępu do aborcji w Polsce.

"Lewica wynegocjowała porozumienie w zakresie darmowej aborcji dla Polek w Finlandii" – poinformował po spotkaniu rzecznik prasowy Lewicy Marek Kacprzak. "Gabinet Sanny Marin zapewnił polską delegację, że Finlandia pomoże Polkom w dostępie do ich podstawowych praw" – dodał.

Następnym krokiem będą rozmowy pomiędzy Nową Lewicą a Socjaldemokratyczną Partią Finlandii – której przewodzi Marin – o szczegółach technicznych tego rozwiązania. – Pragnę wyrazić solidarność z wszystkimi kobietami w Polsce. Macie moje pełne wsparcie – mówiła podczas spotkania szefowa fińskiego rządu.

– Apelujemy o to, by Finlandia podobnie jak niektóre państwa członkowskie, wsparła instytucjonalnie organizacje, które oferują kobietom z Polski darmową aborcję – mówił podczas spotkania Robert Biedroń, lider delegacji Lewicy. Jak dodał, "konieczna jest standaryzacja praw kobiet, tak by wszystkie Europejki mogły cieszyć się pełnią praw, o to walczę na co dzień jako Przewodniczący Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim".

Do realizacji obietnicy Sanny Marin ma dojść po wyborach, które odbędą się w Finlandii 2 kwietnia – i pod warunkiem utrzymania władzy przez jej partię. W tym momencie Socjaldemokratyczna Partia Finlandii minimalnie przegrywa w sondażach z centroprawicową Koalicją Narodową, na której czele stoi Petteri Orpo.

Belgia wspiera dostęp do aborcji dla Polek

Krajem, który już wspiera dostęp do aborcji dla osób z Polski, jest Belgia, która przekazuje rocznie kilkanaście tysięcy euro na organizacje pozarządowe pomagające Polkom w uzyskaniu pomocy w kwestii przerywania ciąży.

27 września 2021 roku ogłoszono, że belgijscy minister zdrowia i wiceministra ds. równości płci, równych szans i różnorodności ogłosili przekazanie 10 tys. euro na Aborcję Bez Granic, inicjatywa zrzeszającą organizacje, która zajmuje się pomocą w dostępie do bezpiecznego zabiegu usunięcia ciąży.

Jak tłumaczyła wówczas Sarah Schlitz, wiceministra ds. równości płci, każde demokratyczne państwo ma za zadanie gwarantować podstawowe prawo, jakim jest dostęp do aborcji. Jeśli Polska nie chroni swoich obywateli i obywatelek, "społeczeństwo obywatelskie musi wkroczyć".

– Z tego powodu wraz z moim kolegą Frankiem Vandenbroucke, ministrem zdrowia, podjęliśmy decyzję o wysłaniu silnego sygnału poprzez wsparcie Abortion Support Network, która pomaga finansowo i logistycznie osobom z Polski, które potrzebują aborcji w innym kraju europejskim. Dotacja, którą zapewniamy, pokryje koszty aborcji w innym kraju europejskim dla kobiet, których na to nie stać – dodała Schlitz.