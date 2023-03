Marsz dla Eryka w Zamościu. Poruszające słowa mamy zamordowanego nastolatka

W tym tygodniu doszło do brutalnego zabójstwo 16-letniego Eryka z Zamościa. W piątek po południu przez miasto przeszedł kilkutysięczny marsz dla nastolatka. Była tam też jego rodzina, a głos zabrała jego mama.

Mama Eryka podczas marszu w Zamościu. Fot. Krzysztof Radzki/East News

Marsz w Zamościu dla zamordowanego Eryka

Piątkowy marsz w Zamościu był inicjatywą wychowanków Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, ale pojawi się na nim też uczniów innych szkół w mieście. Byli tam także zwykli mieszkańcy miasta. Wielu z nich miało transparenty z hasłami jak m.in. "Stop przemocy" oraz napisane na planszach "Eryk".

Jak relacjonuje "Dziennik Wschodni", mama Eryka Iwona Romanowska tylko na początku i na końcu przemarszu zdecydowała się, by powiedzieć do mikrofonu kilka słów. Przede wszystkim podziękowała zebranym za obecność.

Mama Eryka pojawiła się na marszu. Powiedziała też kilka słów

– Najbardziej boli mnie, gdy myślę, że mógł mieć dziewczynę, założyć rodzinę i żyć... A już go nie ma i nie będzie – powiedziała dodatkowo lubelskiej gazecie.

Fot. Krzysztof Radzki/East News, zdjęcie z marszu w Zamościu. Na drugim jest mama Eryka. Przypomnijmy: 16-letni Eryk z Zamościa został śmiertelnie pobity we ten wtorek w centrum miasta, gdy szedł w odwiedziny do babci. Zrobili to jego rówieśnicy.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu przesłuchiwała w czwartek zatrzymanych nastolatków: dwóch 16-latków, 16-letnią dziewczynę i 17-latka. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że nastolatek zmarł w wyniku obrażeń okolicy głowy.

Zatrzymanemu 17-latkowi, który usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności. W piątek śledczy przekazali, że chłopak trafi na trzy miesiące do aresztu, a dwóch 16-latków "odpowie za udział w pobiciu, którego następstwem była śmierć człowieka". Najbliższe 3 miesiące spędzą oni w schronisku dla nieletnich. Zatrzymana 16-letnia dziewczyna została zwolniona. Funkcjonariusze ustalają jej udział w zdarzeniu.

Wiadomo też, kiedy odbędzie się pogrzeb nastolatka. Jak podał w piątek "Tygodnik Zamojski", pogrzeb 16-letniego Eryka odbędzie się w poniedziałek, 6 marca o godz. 11 w kaplicy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Poinformowali o tym jego mama, brat, babcia, rodzina i przyjaciele.