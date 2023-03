Ogrodnik przemówił ze sceny jako Kaczkowski. "Gdyby był dziś z nami..."

Orły 2023. Dawid Ogrodnik znów zagrał ks. Jana Kaczkowskiego. Dlaczego? Fot. kadr z filmu "Johnny", www.instagram.com/pnf_orly

Zwycięzca mógł być tylko jeden - nominowany do Oscara "IO" zgarnął 6 statuetek "polskich Oscarów", w tym tę dla najlepszego filmu.

Najwięcej nominacji w 2023 roku do Orłów otrzymał film "IO" w reż. Jerzego Skolimowskiego - aż 11. Niewiele gorsze okazały się filmy: "Johnny" - został wyróżniony w 8 kategoriach oraz "Silent Twins" - 7 nominacji. Ostatecznie dwa pierwsze zgarnęły kilka nagród (odpowiedno 6 i 4), a ten trzeci - niestety ani jednej.

Serialem roku została "Wielka Woda" Netfliksa, a Odkryciem - Damian Kocur, który był tak dobry, że dostał dwie nominacje w jednej kategorii (reżyser i scenariusz), ale praktyce dostał jedną statuetkę za "Chleb i sól". Pełną listę laureatów nagrody Orły w 2023 r. znajdziecie w tym artykule.

Dawid Ogrodnik wygrał Orła w kategorii pierwszoplanowa rola męska za film "Johnny". To nietypowa biografia ks. Jana Kaczkowskiego - zmarłego w 2016 roku niepokornego i nieodżałowanego duchownego.

W czasie swojego wystąpienia na gali w warszawskim Teatrze Polskim aktor nagle zaczął mówić i zachowywać się jak ks. Jan Kaczkowski. W pierwszej chwili można było pomyśleć, że jeszcze nie wyszedł ze swej roli, ale tak naprawdę chodziło mu o coś innego. Pomimo tego że na początku obiecał prowadzącemu galę Maciejowi Stuhrowi, że "nie będzie politycznie", odniósł się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, przez którą dalej próbują się przedostać migranci.

Gdyby mój bohater był dzisiaj z nami... to nie byłoby go tu dzisiaj. Byłby z ludźmi na granicy. Oni potrzebują naszej solidarności, wsparcia, a są wypychani w ciemny las, gdzie umierają dzieci. Te dzieci umierają każdego dnia, sytuacja w Polsce jest dramatyczna, dlatego apeluję do wszystkich: te dzieci zbierają żniwa tego, jaką uprawiamy politykę i w jakim żyjemy kraju.