Gdzie obejrzeć filmy nominowane do "polskich Oscarów"? Większość zobaczymy online

Poznaliśmy nominowanych do tegorocznych Orłów – nagrody filmowej zwanej potocznie "polskimi Oscarami". Listę zresztą zdominowała produkcja nominowana do prawdziwego Oscara – "IO". Gdzie można ją obejrzeć online, a także pozostałe wyróżnione tytuły?

W tym roku odbędzie jubileuszowa, 25. gala rozdania Polskich Nagród Filmowych - Orłów. Statuetki są przyznawane od 1999 roku i są organizowane przez Niezależną Fundację Filmową dla Polskiej Akademii Filmowej.

Najwięcej nominacji otrzymał film "IO" w reż. Jerzego Skolimowskiego - aż 11.

Niewiele gorszy okazał się "Johnny" – jest nominowany w 8 kategoriach oraz "Silent Twins" - 7 nominacji.

Gdzie obejrzymy nominowane do Orłów 2023 filmy? Większość jest dostępna w streamingu np. na HBO Max i Canal+ online oraz serwisach VOD.

Ogłoszenie nominacji do nagród to świetna okazja do nadrobienia filmów, których jeszcze nie widzieliśmy... lub chcemy sobie zrobić powtórkę. W 2023 roku najwięcej nominacji do Orłów zdobyło "IO", "Johnny" i "Silent Twins", ale filmów wartych uwagi jest zdecydowanie więcej. W zasadzie tylko na "Chleb i sól" trzeba (naprawdę trzeba) pofatygować się na razie do kina - resztę obejrzymy bez wychodzenia z domu.

Lista filmów nominowanych do Orłów 2023 i gdzie je można obejrzeć

Większość nominowanych filmów możemy obejrzeć w popularnych serwisach streamingowych (w ramach subskrypcji) i VOD (jednorazowa opłata za wypożyczenie). Część niestety nie jest dostępna nigdzie online - miały kinową premierę, ale jeszcze nie trafiły do sieci. Na liście nie wypisywałem wszystkich kategorii, bo sporo tytułów się dubluje, gdyż dostały kilka nominacji. Pełną listę wyróżnionych produkcji znajdziecie w artykule Zuzy Tomaszewicz.

Orły 2023. Najlepszy film - gdzie obejrzeć nominowane filmy?

"Silent Twins" - VOD (Canal+, E-kino Pod baranami)

"Kobieta na dachu" - nie ma online

"Chleb i sól" - kino

"Johnny" - Player

"IO" - VOD (m.in. Canal+, Nowe Horyzonty, Rakuten, Player)

Orły 2023. Najlepszy film europejski - gdzie obejrzeć nominowane filmy?

"Ennio" - Amazon Prime Video

"Matki równoległe" - HBO Max i VOD

"Najgorszy człowiek na świecie" - HBO Max i VOD

"Paryż 13 dzielnica" - HBO Max i VOD

"Vortex" - Canal+ online i VOD

Orły 2023. Najlepszy film dokumentalny - gdzie obejrzeć nominowane filmy?

"Anioły z Sindżaru" - HBO Max

"Lombard" - nie ma online

"Pisklaki" - TVP VOD

"Silent Love" - nie ma online

"Syndrom Hamleta" - Canal+ online

Orły 2023. Najlepszy filmowy serial fabularny - gdzie obejrzeć nominowane seriale?

Orły 2023. Filmy w pozostałych kategoriach - - gdzie obejrzeć nominowane filmy?

"Inni ludzie" (najlepsza reżyseria - Aleksandra Terpińska -) - Player

"Chrzciny" (m.in. główna rola kobieca - Katarzyna Figura) - nie ma online

"Fu.king Bornholm" (m.in. główna rola kobieca - Agnieszka Grochowska) - Amazon Prime Video

"Śubuk" (m.in. główna rola kobieca - Małgorzata Gorol) - nie ma online

"Johnny" (m.in. główne role męskie - Dawid Ogrodnik, Piotr Trojan) - Player

"Brod Peak" (m.in. główna rola męska - Ireneusz Czop) - Netflix

"Apokawixa" (m.in. drugoplanowe role - Matylda Damięcka i Sebastian Fabijański) - Amazon Prime Video

"Brigitte Bardot cudowna" (kostiumy) - TVP VOD

"Marzec’68" (kostiumy) - TVP VOD

"Orzeł. Ostatni patrol" (kostiumy i zdjęcia) - nie ma online

"Bejbis" (muzyka) - VOD

"Szczęścia chodzą parami" (muzyka) - Polsat Box Go

"Święta inaczej" (muzyka) - Polsat Box Go

"Prorok" (charakteryzacja) - nie ma online

"Cicha ziemia" (dźwięk) - VOD

Tegoroczna 25. gala rozdania Orłów odbędzie się w poniedziałek, 6 marca w Teatrze Polskim w Warszawie. Nieco wcześniej, bo 1 marca, poznamy laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia. W zeszłym roku statuetkę za to otrzymał Jerzy Skolimowski.