Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele? Dziennikarze TVN dotarli do kluczowego świadka

Agnieszka Miastowska

C zy Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele? – na to pytanie starają się odpowiedzieć dziennikarze TVN 24 w reportażu "Franciszkańska 3", który jest siódmą częścią serii reportaży "Bielmo". Dziennikarze dotarli do historii księży pedofilów, którzy przez Wojtyłę zostali przeniesieni do innej parafii, a także do dwóch świadków, z których jeden twierdzi, że 50 lat temu osobiście informował ówczesnego metropolitę krakowskiego o pedofilii jego podwładnego.