Katastrofa lotnicza pod Rzymem. Dwa samoloty zderzyły się w powietrzu

Do katastrofy lotniczej doszło we wtorek 7 marca przed godziną 12:00 nad miejscowością Guidonia pod Rzymem. Zginęli piloci obu samolotów, które zderzyły się ze sobą w powietrzu.

W miejscowości Guidonia doszło do katastrofy lotniczej. Fot. Google Maps / Twitter / @RrRosci

We wtorek w miejscowości Guidonia oddalonej o około 35 kilometrów od Rzymu doszło do zderzenia dwóch samolotów. Według wstępnych ustaleń maszyny należały do 60. Skrzydła Sił Powietrznych Włoch. W katastrofie lotniczej zginęli piloci, którzy znajdowali się na pokładzie.

Jeden samolot rozbił się na polu, kilka kilometrów od lotniska wojskowego, a drugi uderzył w samochód zaparkowany na jednym z osiedli. W sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia.

Jak donosi portal Italy24, do wypadku miało dojść podczas misji szkoleniowej. Maszyny zderzyły się ze sobą nieustalonych jeszcze przyczyn. Na miejscu tragedii pojawili się lekarze, straż pożarna, ratownictwo wojskowe oraz policja. Obaj piloci zginęli.

Premier Włoch: składam głębokie kondolencje

Do tragedii odniosła się w swoich mediach społecznościowych premier Włoch Giorgia Meloni.

"Śmierć dwóch pilotów sił powietrznych, którzy zaginęli w katastrofie lotniczej w Guidonii, napełnia nas smutkiem. W imieniu rządu składam głębokie kondolencje i wyrazy bliskości rodzinom, współpracownikom i siłom powietrznym. Nasze modlitwy kierują się do nich" – głosi wpis szefowej włoskiego rządu.