Jego ostatnie słowa to "Slava Ukraini!". Ujawniono, kim był rozstrzelany jeniec

Nagranie, które przedstawia brutalną egzekucję ukraińskiego żołnierza, w błyskawicznym tempie obiegło internet. Mężczyzna na nagraniu to najprawdopodobniej Tymofiej Szadura. Był jednym z obrońców Bachmutu, w którym toczą się najkrwawsze walki. "Zemsta będzie nieunikniona" – zapowiedziało dowództwo ZSU.

Ustalono tożsamość brutalnie rozstrzelanego jeńca. Fot. Twitter

Sieć obiegło nagranie, na którym Rosjanie rozstrzelali ukraińskiego jeńca wojennego

Ukraińska armia wstępnie ustaliła tożsamość żołnierza

ZSU zapowiedziało także "nieuchronną zemstę"

W poniedziałek w internecie pojawiło się nagranie przedstawiające egzekucję ukraińskiego jeńca. Mężczyzna jest nagrywany przez Rosjan, w pewnym momencie mówi do nich najsłynniejsze ukraińskie pozdrowienie narodowe: "Slava Ukraini!".

W moment zabija go seria z karabinów maszynowych. Rosjanie mówią do niego na nagraniu: "zdychaj suko". W Ukrainie mężczyzna został nazwany bohaterem narodowym, mówił o nim nawet prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu w dniu, w którym opublikowano film.

ZSU: "Zemsta będzie nieunikniona"

We wtorek na facebookowym profilu 30. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy przekazano, że ukraiński żołnierz obecny na nagraniu to najprawdopodobniej Tymofiej Mykołajowycz Szadura. Mężczyzna był jednym z obrońców Bachmutu, gdzie walczył. 3 lutego został uznany za zaginionego po walkach w tamtejszych okolicach.

"Obecnie ciało naszego żołnierza znajduje się na tymczasowo okupowanym terenie. Ostateczne potwierdzenie osoby zostanie ustalone po powrocie ciała i przeprowadzeniu odpowiednich badań" – głosi wpis. Dowództwo 30. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy złożyło także kondolencje rodzinie i bliskim żołnierza. "Zemsta będzie nieunikniona. Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom!" – napisano.

Rzecznik Praw Obywatelskich Dmytro Lubinets stwierdził, że brutalna egzekucja schwytanego ukraińskiego żołnierza to naruszenie konwencji genewskich i kolejna zbrodnia wojenna ze strony Rosji. Dodał, że wysłał już to brutalne wideo do partnerów międzynarodowych i rzeczników praw obywatelskich z całego świata jako dowód na kolejną zbrodnię wojenną popełnioną przez Rosję.

W poniedziałek 6 marca do sprawy odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Dzisiaj pojawiło się wideo, na którym okupanci brutalnie zabijają żołnierza, który odważnie powiedział im w twarz: "Chwała Ukrainie!". Chcę, abyśmy wszyscy razem, w jedności odpowiedzieli na jego słowa: "Chwała Bohaterowi! Chwała Bohaterom! Chwała Ukrainie!". Znajdziemy morderców – powiedział ukraiński prezydent.

Jeniec zamordowany przez Rosjan faktycznie może zostać oficjalnie nazwany "bohaterem Ukrainy". Takiej decyzji chce partia "Sługa Narodu", z której wywodzi się Zełenski. W tej sprawie zostanie złożony wniosek.

Po opublikowaniu filmiku ukraiński internet zaczęły zalewać filmy, zdjęcia, posty i komentarze, w których Ukraińcy mówią: "Bohaterom chwała". Jest to odpowiedź na pozdrowienie wypowiedziane przez jeńca przed zastrzeleniem, czyli "Chwała Ukrainie".