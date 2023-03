Episkopat reaguje na nowe informacje o Karolu Wojtyle. Jest oświadczenie

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski wydał oświadczenie w związku z wyemitowanym 6 marca 2023 roku reportażem Marcina Gutowskiego z cyklu "Bielmo". W opublikowanym materiale ukazane zostały działania kard. Karola Wojtyły z okresu, gdy był metropolitą krakowskim.

6 marca został wyemitowany reportaż "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" Marcina Gutowskiego. Twórca materiału twierdzi, że Karol Wojtyła, gdy pełnił funkcję kardynała krakowskiego, tuszował pedofilię.

Gutowski rozmawiał z ofiarami księży, którzy w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle. Dotarł również do ludzi, którzy osobiście informowali go o przestępstwach popełnianych przez duchownych, oraz do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania kardynała.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski wydał oświadczenie ws. działań kard. Karola Wojtyły

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski Leszek Gęsiak przekazał, że "w związku z wyemitowanym 6 marca 2023 r. reportażem red. Marcina Gutowskiego z cyklu 'Bielmo' dotyczącym działań kard. Karola Wojtyły z okresu, gdy był metropolitą krakowskim, poprosiłem o kompetentny komentarz o. Adama Żaka SJ oraz ks. Piotra Studnickiego, czyli osoby reprezentujące właściwe instytucje podległe Konferencji Episkopatu Polski odpowiedzialne za budowany przez Kościół w Polsce system ochrony małoletnich i bezbronnych oraz pomoc pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym".