Mata Hari – kobieta-szpieg czy kozioł ofiarny? Prawdy o słynnej tancerce nie zna nikt

Mata Hari – każdy słyszał to imię, jednak kim była kryjąca się pod nim kobieta? Egzotyczną tancerką, kurtyzaną, szpiegiem, a może kozłem ofiarnym? Ponad sto lat po jej śmierci nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania.

Mata Hari urodziła się w Holandii jako Margaretha Geertruida Zelle.

Do dziś nie wiadomo, czy najsłynniejsza kobieta-szpieg była winna zarzucanych jej czynów, czy stała się wygodnym kozłem ofiarnym.

Historia tancerki zainspirowała wiele dzieł kultury. Najsłynniejszym jest film "Mata Hari" z 1931 roku, w którym tytułową rolę zagrała Greta Garbo.

Słynna femme fatale urodziła się jako Margaretha Geertruida Zelle

Znana później jako Mata Hari, Margaretha Geertruida Zelle urodziła się 7 sierpnia 1876 roku w Leeuwarden w Holandii. Chociaż przez wiele lat uważano, że tancerka miała korzenie malezyjskie, jawajskie lub żydowskie, uczeni doszli do wniosku, że jej rodzice byli w 100 proc. Holendrami.

Rodzinie Margarethy powodziło się do momentu, w którym najstarsza córka państwa Zelle skończyła trzynaście lat. Później jej ojciec zbankrutował i nigdy nie odbudował majątku, który zbudował m.in. na inwestycjach w przemysł naftowy.

Dziewczyna została ostatecznie wysłana do swojego ojca chrzestnego. Jako siedemnastolatka przyuczała się w szkole do zostania przedszkolanką, jednak romans z dwukrotnie starszym dyrektorem sprawił, że została z niej wyrzucona.

Rok później Margaretha odpowiada na anons Rudolfa MacLeoda – kapitana holenderskiej armii kolonialnej. Ogłoszenie tak naprawdę dodali dla żartu jego znajomi, jednak efekt jest taki, że 11 lipca 1895 roku córka państwa Zelle staje na ślubnym kobiercu i przyjmuje nazwisko MacLeod.

Niestety, jej mąż nie okazał się księciem z bajki, co ujawnił, gdy tylko zabrał młodą żonę do Holenderskich Indii Wschodnich (dzisiejszej Indonezji). MacLeod okazał się alkoholikiem, który bił żonę przy każdej nadarzającej się okazji oraz otwarcie utrzymywał relacje z konkubiną (był to normalny zwyczaj w tamtym czasie w Holenderskich Indiach Wschodnich).

MacLeodowie doczekali się dwójki dzieci, jednak w pewnym momencie zarówno chłopiec, jak i dziewczynka poważnie zachorowali. Zgodnie z relacją ich rodziców miały one zostać otrute przez jednego z wrogów kapitana.

Czterolatce udaje się dojść do siebie, ale dwulatek umiera. Po śmierci syna para wraca do Holandii, a ich małżeństwo przechodzi do historii. Chociaż Margaretha zabiera ze sobą córkę, mężowi udaje się ją uprowadzić. Rudolf robi wszystko, by ograniczyć jej kontakt z matką.

Pierwszy i (ostatni) raz po rozłące zobaczyła dziewczynkę, gdy ta miała osiem lat. Gdy powiedziała do niej "proszę pani", dla jej matki to był koniec. Zrozpaczona kobieta emigruje do Paryża, gdzie dokona się jej transformacja.

Narodziny Maty Hari

Niemal 30-letnia kobieta nie ma grosza przy duszy. Początkowo pracuje jako tancerka cyrkowa (czym oburza rodzinę byłego męża, gdyż występuje pod pseudonimem Lady MacLeod), jednak zarobki nie są wystarczające. Margaretha stara się więc o pracę modelki, jednak jak na tamtejsze standardy jest za wysoka (ma 175 cm wzrostu) oraz odmawia rozbierania się (później będzie to robić chętnie).

W 1904 roku postanawia skorzystać z faktu, że we Francji trwa moda na taniec egzotyczny, którego promotorkami były Isadora Duncan i Ruth St. Denis. Margaretha zaczyna przedstawiać się jako Mata Hari (podobno przyjęła ten przydomek już w Indonezji, gdzie należała do lokalnej grupy tańca), co po malajsku oznacza dosłownie "oko dnia", czyli słońce.

Ze swoją śniadą cerą i ponętnymi ruchami Mata przekonała wszystkich o swoim azjatyckim pochodzeniu i gdy zaprezentowała swoje umiejętności na scenie (sama uważała, że tańczy przeciętnie, a sukces zagwarantowały jej skąpe ubrania), stała się sensacją Paryża. "Jeśli Indie posiadają tak niewiarygodne cuda, to wszyscy Francuzi przeniosą się nad Ganges" – pisało "Le Figaro" po jej występie.