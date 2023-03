Ortega zmieniała dialogi "Wednesday" bez pytania. Ta scena miała wyglądać inaczej

Jenna Ortega, odtwórczyni Wednesday Addams, zmieniała bez pytania scenariusz serialu "Wednasday". Aktorka uważała, że pewne sekwencje nie pasowały do charakteru postaci, w którą się wcielała. Hollywoodzka gwiazda opowiedziała o scenie z sukienką na bal.

Jenna Ortega zmieniła scenariusz w jednej ze scen w serialu "Wednesday". Fot. kadr z serialu "Wednesday"

Jenna Ortega powiedziała w rozmowie z Daxem Shepardem, że zmieniała bez pytania kwestie w scenariuszu do serialu "Wednesday".

Aktorka odnosiła wrażenie, że niektóre dialogi Wednesday Addams nie pasują do jej postaci.

Gwiazda produkcji Netfliksa opowiedziała o scenie z sukienką na bal.

Jenna Ortega zmieniała kwestie w serialu "Wednesday"

Jenna Ortega była ostatnio gościem w podcaście aktora Daxa Sheparda "Armchair Expert", w którym opowiedziała m.in. o pracy na planie produkcji Netfliksa "Wednesday". W rozmowie z prowadzącym przyznała, że zmieniała dialogi tam, gdzie scenariusz - w jej mniemaniu - w ogóle nie pasował do apatycznej Wednesday Addams.

– Kiedy przeczytałam cały scenariusz, zdałam sobie sprawę, że to jest produkcja dla młodszych widzów. (...) Myślałam, że będzie o wiele mroczniejsza – zaczęła amerykańska "królowa horrorów". – Wszystko, co robiła Wednesday, wszystko, co musiałam zagrać, w ogóle nie miało sensu z punktu widzenia jej postaci. Jej bycie w trójkącie miłosnym? Bez sensu. Była tam nawet linijka o sukience, którą chciała założyć na szkolny bal. Bohaterka miała powiedzieć: "O mój Boże, uwielbiam ją". (...) Musiałam powiedzieć: "Nie" – tłumaczyła.

Na tym jednak Ortega nie poprzestała. Podobne zmiany wprowadziła również w innych scenach. – Chwilami na planie byłam w pewnym sensie nieprofesjonalna, bo zacząłem zmieniać kwestie. (...) Musiałam wyjaśniać, dlaczego nie mogę zrobić pewnych rzeczy. (...) Stałam się wobec Wednesday bardzo, bardzo opiekuńcza – dodała.

Kręcenie "Wednesday" było dla Ortegi męczące

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Wednesday" to serial young adult opowiadający o szkolnych perypetiach córki Morticii i Gomeza Addamsów z "Rodziny Addamsów". W tytułową postać wcieliła się Jenna Ortega, którą widzowie mogą kojarzyć m.in. z ról w "X", "Krzyku" i "The Babysitter: Killer Queen".

Do roli Wednesday Addams aktorka musiała nauczyć się wielu rzeczy naraz. Od grania na wiolonczeli i pływania kajakiem, aż po naukę niemieckiego i szermierki.

Jak sama przyznała, lekcje fechtunku i gry na instrumencie rozpoczęła kilka miesięcy przed wystartowaniem zdjęć do "Wednesday", które były kręcone przez prawie rok w Rumunii. Młoda gwiazda podkreśliła podczas panelu "Q&A" zorganizowanego przez Netfliksa, że sceny z wiolonczelą były dla niej szczególnie trudne, gdyż z powodu tymczasowej przeprowadzki do Europy musiała zmienić nauczycieli.

– Nie spałam. Wyrywałam sobie włosy z głowy – oznajmiła, podkreślając, wiele razy dzwoniła cała zapłakana do swojego taty.

Nadmieńmy, że w styczniu bieżącego roku Netflix ogłosił, że powstanie 2. sezon serialu "Wednesday". "My zawsze patrzymy w przyszłość, kiedy siadamy do tworzenia serialu. Zawsze mamy w głowie kilka sezonów. Nigdy się tego nie spodziewamy, ale oczekujemy, że nasza produkcja odniesie sukces – oznajmili twórcy młodzieżowej produkcji, Alfred Gough i Miles Millar, w wywiadzie z tygodnikiem "Variety".

