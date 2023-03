Uczennice okładały się w centrum Zakopanego. Tłum tylko się przyglądał

We wtorek na Równi Krupowej w Zakopanem doszło do bójki między dwoma uczennicami. Zdarzeniu przyglądało się kilkadziesiąt osób i nikt nie interweniował. Policja zapowiedziała, że ustala tożsamość tzw. gapiów i także wobec nich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

W Zakopanem doszło do bójki dwóch uczennic. Fot. Paweł Murzyn/East News

Do bójki doszło we wtorek 7 marca około godz. 16:00 na Równi Krupowej w Zakopanem. Na nagraniu widać, jak dwie dziewczyny okładają się pięściami i padają na ziemię. Jak poinformował "Tygodnik Podhalański", mają to być uczennice dwóch okolicznych szkół.

Bójce przyglądało się kilkadziesiąt osób, jednak nikt nie interweniował. Słychać również okrzyki "dawaj, dawaj". Straż miejska zauważyła bójkę na nagraniu z monitoringu i poinformowała policję. Gdy służby przyjechały na miejsce, nikogo już tam nie było. Policja ustaliła tożsamość uczennic widocznych na nagraniu. – Mamy zidentyfikowane uczestniczki zajścia. To uczennice szkół z powiatu tatrzańskiego. Identyfikujemy osoby dorosłe, które przyglądały się całej bijatyce. Jeśli nie zareagowały, zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje prawne. Całe zdarzenie było naganne. O sprawie zawiadomiony zostanie również sąd rodzinny – przekazał asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy policji w Zakopanem, cytowany przez "TP"

– Na nagraniu słychać wręcz zagrzewanie do bijatyki. To naganne zachowanie, ponieważ mogło dojść do tragedii, a powinnością osób dorosłych jest stosowne reagowanie na takie zdarzenia – mówił rzecznik.

Miejscowy portal przekazał także, że do ich redakcji zgłosił się mężczyzna, który przedstawił się jako ojciec jednej z dziewczyny z filmiku i żądał usunięcia nagrania. Mężczyzna argumentował, że nikomu nic się nie stało, a sprawa nie powinna trafić do mediów.

Brutalna bójka 13-latków w Ostrołęce. Zajmie się nimi sąd rodzinny

Jak informowaliśmy w środę, do bójki doszło w sobotę 4 marca także w Ostrołęce (woj. mazowieckie). Nagranie wykonane telefonem zostało udostępnione przez lokalny serwis eOstroleka.pl, a następnie rozniosło się po sieci i trafiło między innymi na TikToka. Widać na nim dwójkę 13-latków okładających się pięściami w parku niedaleko galerii handlowej w Ostrołęce. Wszystkiemu przyglądało się grupa kilkudziesięciu osób.

Na filmie widzimy przede wszystkim bijatykę, w której uczestniczy dwóch chłopaków. Przyglądało się jej około 20-30 osób, są to głównie chłopcy w wieku szkolnym. Nagle na filmie widać, jak jeden z nastolatków upada na ziemię. Wtedy podbiega trzeci chłopak, który kopie ofiarę w głowę i uderza pięścią.

"Dima, uspokój się!" – krzyczeli do chłopaka przyglądający się uczniowie. Nie wiadomo, co było powodem bójki dwóch chłopców. W rozmowie z "Faktem" kom. Tomasz Żerański z Komedy Miejskiej Policji w Ostrołęce poinformował, że nagranie zostało zabezpieczone. – Przesłuchano świadków zdarzenia i poinformowano sąd rodzinny. Te czynności cały czas są kontynuowane – podkreślił funkcjonariusz. W wyniku bójki nastolatkowie nie odnieśli oni poważnych obrażeń. Jak przekazał portal eOstroleka.pl, sprawą zajmie się sąd rodzinny. Ostrołęcka policja przekazała, że w najbliższym czasie odbędą się w szkołach, do których uczęszczają chłopcy, profilaktyczne pogadanki, aby ustrzec się w przyszłości podobnych incydentów.