Cichopek wbiła szpilę Hakielowi? Zaskakujące życzenia z okazji Dnia Kobiet

Katarzyna Cichopek po rozstaniu z Marcinem Hakielem raczej stroniła od wypowiedzi na temat byłego męża i ich związku. W przeciwieństwie do jej partnera, który nie wytrzymał i przerwał milczenie w pamiętnym wywiadzie z Aleksandrą Kwaśniewską w "Mieście Kobiet". Teraz aktorka wstawiła zaskakujące życzenia z okazji Dnia Kobiet. Czy uderza nimi w Marcina Hakiela?

Katarzyna Cichopek wbiła szpilę byłemu mężowi? Te słowa dają do myślenia Fot. Pawel Wodzynski/East News

Cichopek i Hakiel po głośnym rozpadzie małżeństwa układają sobie życie na nowo. Ona z Maciejem Kurzajewskim, on z tajemniczą Dominiką

Od ich rozstania minęło już sporo czasu, a aktorka konsekwentnie starała się nie zabierać głosu na temat byłego męża i ich związku

Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" opublikowała zaskakujące życzenia z okazji Dnia Kobiet

8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wówczas w sieci pojawiła się masa życzeń dla wszystkich pań od influencerów i celebrytów ze świata show-biznesu. Do tego grona postanowiła również dołączyć Katarzyna Cichopek. Na Instagramie opublikowała swoje zdjęcie, które opatrzyła wymownym opisem.

"Życzę Wam Kochane moje, żebyście z życia czerpały garściami, żebyście nigdy nie przekładały potrzeb innych nad własne, żebyście kochały siebie za to, że jesteście! Takie właśnie jakie jesteście, nie inne" – zaczęła aktorka.

Choć prowadząca "Pytania na Śniadanie" rozpoczęła swój wpis neutralnie, w dalszej części skupiła się na relacjach i emocjach z nimi związanych. Prezenterka Telewizji Polskiej wspomniała o "czerwonych lampkach", których nie warto ignorować. Czyżby tymi słowami wbiła szpilę swojemu byłemu mężowi?

"Żebyście kochały i były kochane, żebyście były szanowane i doceniane każdego dnia, nie tylko od święta. Żebyście słuchały intuicji, nie ignorowały czerwonych lampek i żebyście się nigdy niczego nie bały! Spełniajcie siebie, swoje marzenia i uśmiechajcie się do siebie i świata! Siła jest kobietą" – winszowała wszystkim paniom aktorka, sugerując, by nie bały się zmian.

Cichopek komplementuje Kurzajewskiego. "Zasługujesz na wszystkie nagrody świata"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno pojawili się na jednej z branżowych imprez "Polish Businesswoman Awards". W trakcie wydarzenia wręczono im statuetki. Aktorka otrzymała nagrodę za swoją markę biżuteryjną. Z kolei jej partner otrzymał statuetkę jako "charyzmatyczny dziennikarz i promotor zdrowego stylu życia".

Prowadząca programu "Pytanie na Śniadanie" na swoim Instagramie zamieściła obszerną relację z wydarzenia. Jak sama przyznała "to był wyjątkowy wieczór" dla pary. Prezenterka Telewizji Polskiej nie szczędziła słów zachwytu nad swoim partnerem.

"Emocje związane z odebraniem nagrody "Lidera najwyższej jakości biżuterii" dla mojej marki YaCichopek od Biznes w Kobiecym Stylu są nadal bardzo żywe. To był wyjątkowy wieczór, zwłaszcza że mogłam cieszyć się również z nagrody dla Macieja Kurzajewskiego. Gratuluję Ci serdecznie! Zasługujesz na wszystkie nagrody świata! Jestem szczęśliwa i wzruszona, że mogę być świadkiem Twojego sukcesu. Co to był za wieczór!" – czytamy na Instagramie aktorki.