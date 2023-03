Cristiano Ronaldo wściekły po porażce. Na nagraniu widać, co zrobił po meczu

Pierwsza przegrana Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej stała się faktem. Portugalczyk i jego koledzy z Al-Nassr przegrali w meczu na szczycie z Al-Ittihad 0:1 (0:0). CR7 zagrał całe spotkanie, ale nie pomógł drużynie w hicie saudyjskiej ligi. Po przegranej Portugalczyk wyraźnie nie mógł pogodzić się z wynikiem.

Cristiano Ronaldo był wściekły po porażce w meczu na szczycie saudyjskiej ligi. Portugalczyk dał upust emocjom. Fot. AFP / East News / Zrzut ekranu / Twitter / Emboucaneur_13

Cristiano Ronaldo 5 lutego 2023 roku skończył 38 lat

CR7 zdobył w seniorskiej karierze klubowej ponad 500 goli

Portugalczyk zimą został piłkarzem saudyjskiego Al-Nassr

Cristiano Ronaldo strzela gole dla Al-Nassr, ale jego zdobycze nie elektryzują już tak bardzo fanów piłki, jak miało to miejsce w przypadku występów w Manchesterze United, czy wcześniej w barwach Juventusu Turyn. A przede wszystkim – Realu Madryt, ukochanym przez CR7 klubie na mapie Europy.

Rzeczywistość jest jednak taka, że portugalska gwiazda na własne życzenie wybrała gigantyczne pieniądze zamiast występów na europejskich boiskach. Cristiano Ronaldo stał się najlepiej zarabiającym piłkarzem świata. Klub z Arabii Saudyjskiej łącznie za 2,5 roku pobytu CR7 zapłaci bajońską kwotę pół miliarda dolarów.

Świat futbolu co jakiś czas sprawdza, jak w realiach ligi Arabii Saudyjskiej radzi sobie słynny piłkarz. Przypomnijmy, że to rozgrywki, w których występuje również reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak. A spora liczba zer w kontraktach przyciąga kolejnych graczy z Europy, żeby pokopać dla Saudyjczyków.

Pierwsza porażka CR7 w lidze

Sporym sprawdzianem dla Al-Nassr oraz Cristiano Ronaldo miał być mecz na szczycie tabeli, na wyjeździe z Al-Ittihad. Przed spotkaniem na czele był zespół portugalskiego gwiazdora. To jednak uległo zmianie, bo Al-Nassr przegrało 0:1 (0:0) po golu zdobytym przez Romarinho.

Trafienie z 80. minuty spotkania było decydujące o trzech punktach i wskoczeniu na fotel lidera przez zespół Al-Ittihad. CR7 musiał obejść się smakiem, a sam nie zdołał wpłynąć na losy pojedynku. To pierwsze tak duże rozczarowanie Portugalczyka podczas pobytu w Arabii Saudyjskiej. Widać było ogromną frustrację niekorzystnym rezultatem drużyny po stronie CR7.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak zachował się Portugalczyk w trakcie schodzenia do szatni. CR7 ze wściekłością kopnął butelki z wodą, leżące tuż za linią boczną boiska.

Koledzy z drużyny próbowali uspokajać napastnika, ale na niewiele się to zdało. Portugalczyk przez całą swoją karierę wyjątkowo źle znosił jakiekolwiek porażki. Najczęściej miały one miejsce na oczach kibiców z całego świata. Teraz sytuacja uległa zmianie i żeby zobaczyć to, co zrobił CR7, trzeba trochę pogrzebać w sieci.

To również może wywoływać frustrację u Cristiano Ronaldo. Skoro bowiem zdecydował się na pieniądze i zejście z głównej sceny futbolu, w Arabii Saudyjskiej powinien radzić sobie zdecydowanie powyżej przeciętnej. Czy tak jest? Można mieć wątpliwości.

Portugalczyk w drugim kolejnym meczu nie zdobył gola, dodatkowo nie jest nawet najlepszym napastnikiem swojej drużyny, a co dopiero całej ligi. Choć to akurat związane jest z faktem, że CR7 trafił do nowych rozgrywek w trakcie ich trwania, tj. w zimowym okienku transferowym.

Portugalczyk w siedmiu meczach zdobył osiem goli, a dodatkowo dołożył dwie asysty. Al-Nassr po czwartkowej przegranej jest na drugim miejscu w tabeli, ze stratą punktu do nowego lidera saudyjskich rozgrywek.