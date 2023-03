Kolejny incydent z nastolatkami. W Bełchatowie znęcali się nad 16-latkiem, nikt nie zareagował

W Bełchatowie uczniowie jednej ze szkół nagrali przebieg znęcania się nad 16-latkiem. Na nagraniu widać, jak każą chłopakowi przepraszać na kolanach, a następnie jeden z nich uderza go w twarz. Inny strzepuje na niego popiół z papierosa.

W Bełchatowie uczniowie znęcali się nad 16-latkiem. Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 27 lutego w Bełchatowie (woj. łódzkie)

Uczniowie po lekcjach zmusili 16-latka, aby udał się z nimi na jedno z osiedli mieszkaniowych

Całe zajście zostało nagrane i umieszczone w sieci

– Otoczyli go w sześcioro, szarpali za plecak, za rękaw, zaprowadzili go na osiedle koło przedszkola, przy ogrodzeniu – powiedziała matka chłopca w rozmowie dla Polsat News. Dodała, że o tamtej porze w okolicy jest mnóstwo ludzi i nikt nie zareagował.

Nagranie szybko rozeszło się w sieci, aż ujrzała je matka 16-latka. – Dostałam ten film w godzinach wieczornych od mamy jednego z kolegów mojego syna, która była przerażona tym, co widziała. Mój syn poszedł wtedy na trening, nie odbierał ode mnie telefonu. Nie wiedziałam, czy oni nie zrobili sobie powtórki, nie byłam się w stanie podnieść z krzesła – mówiła.

Jak przekazała, jeden z oprawców był kolegą jej syna i przez kilka miesięcy siedzieli w jednej ławce.

Policja ustaliła tożsamość sprawców

Policja w Bełchatowie poinformowała, że matka chłopca złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Rozpoczęto gromadzenie materiałów w sprawie. Funkcjonariusze ustalili już tożsamość sprawców i są oni przesłuchiwani.

– Chodzi o uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 oraz II LO w Bełchatowie – przekazała w rozmowie z Interią nadkom. Iwona Kaszewska, oficer prasowa policji w Bełchatowie. Jak dodała rzeczniczka, trwa także dochodzenie czy był to jednorazowy incydent. – Pracujemy nad tym, aby to zachowanie zostało ukarane – przekazała.

Uczennice okładały się w centrum Zakopanego. Tłum tylko się przyglądał

Jak informowaliśmy, we wtorek 7 marca na Równi Krupowej w Zakopanem doszło do bójki między dwoma uczennicami. Zdarzeniu przyglądało się kilkadziesiąt osób i nikt nie interweniował. Na nagraniu widać, jak dwie dziewczyny okładają się pięściami i padają na ziemię. Bójce przyglądało się kilkadziesiąt osób, jednak nikt nie interweniował. Słychać również okrzyki "dawaj, dawaj". Policja ustaliła tożsamość uczennic widocznych na nagraniu. – Identyfikujemy osoby dorosłe, które przyglądały się całej bijatyce. Jeśli nie zareagowały, zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje prawne. Całe zdarzenie było naganne. O sprawie zawiadomiony zostanie również sąd rodzinny – przekazał Roman Wieczorek, rzecznik prasowy policji w Zakopanem.

– Na nagraniu słychać wręcz zagrzewanie do bijatyki. To naganne zachowanie, ponieważ mogło dojść do tragedii, a powinnością osób dorosłych jest stosowne reagowanie na takie zdarzenia – mówił rzecznik.

Brutalna bójka 13-latków w Ostrołęce. Zajmie się nimi sąd rodzinny

Przypomnijmy także o bójce, do której doszło w sobotę 4 marca także w Ostrołęce (woj. mazowieckie). Na nagraniu widać dwójkę 13-latków okładających się pięściami.

Na filmie widzimy bijatykę, w której uczestniczy dwóch chłopaków. Przyglądało się jej około 20-30 osób. Nagle na filmie widać, jak jeden z nastolatków upada na ziemię. Wtedy podbiega trzeci chłopak, który kopie ofiarę w głowę i uderza pięścią. – Przesłuchano świadków zdarzenia i poinformowano sąd rodzinny. Te czynności cały czas są kontynuowane – przekazał kom. Tomasz Żerański z Komedy Miejskiej Policji w Ostrołęce.