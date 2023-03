J akub Jankto to piłkarz, który na początku lutego b.r. zdecydował się na odważny krok. Jako pierwszy spośród znanych, zawodowych piłkarzy, podjął decyzję o coming oucie. I to w trakcie trwania swojej profesjonalnej kariery. W rozmowie z hiszpańską "Marcą" Czech opowiedział o tym, co wydarzyło się od tamtej decyzji.





Znany piłkarz w pierwszym wywiadzie po coming oucie. "To były trudne trzy tygodnie"

Maciej Piasecki

Jakub Jankto to piłkarz, który na początku lutego b.r. zdecydował się na odważny krok. Jako pierwszy spośród znanych, zawodowych piłkarzy, podjął decyzję o coming oucie. I to w trakcie trwania swojej profesjonalnej kariery. W rozmowie z hiszpańską "Marcą" Czech opowiedział o tym, co wydarzyło się od tamtej decyzji.