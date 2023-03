Kolejorz wiezie na plecach polską piłkę. Gigantyczny awans w rankingu UEFA

Maciej Piasecki

C oraz bliżej najlepszej ósemki Ligi Konferencji Europy są piłkarze Lecha Poznań. Mistrzowie Polski przybliżyli się do kolejnego sukcesu wiosną dzięki czwartkowej wygranej 2:0 (0:0) ze szwedzkim Djurgardens IF. Występy Kolejorza w europejskich pucharach to także dobre wieści dla innych polskich klubów.