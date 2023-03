"Ważny" apel kurator Nowak. "Portret Jana Pawła II we wszystkich przedszkolach i szkołach"

Po ostatnim głośny reportażu o papieżu Janie Pawle II małopolska kurator oświaty postanowiła wystosować apel. Zwróciła się z prośbą, aby we wszystkich placówkach oświatowych znalazły się portrety polskiego papieża. Komunikat został opublikowany na oficjalnej stronie kuratorium w Krakowie.

"Ważny apel" kurator Nowak. Chce portretów Jana Pawła II w przedszkolach. Fot. MAREK LASYK/REPORTER

Barbara Nowak uważa, że w ostatnich miesiącach prowadzona jest kampania "szkalowania św. Jana Pawła II".

W związku z tym portrety głowy kościoła w 1978-2005 powinny zawisnąć we wszystkich placówkach edukacyjnych, aby "witały pracowników".

Barbara Nowak apeluje o wieszanie portretów Jana Pawła II

Opublikowany niedawno reportaż TVN "Franciszkańska 3", wzbudził ogromne poruszenie społeczne. Dziennikarz Marcin Gutowski przedstawił w nim bowiem wyniki swojego śledztwa na temat tego, co Jan Paweł II wiedział o skandalach pedofilskich w polskim Kościele.

W materiale padła teza o tym, że Karol Wojtyła, gdy był krakowskim metropolitą, wiedział o przypadkach molestowania seksualnego przez księży i ukrywał te informacje. Autor reportażu powoływał się na kościelne dokumenty, które miały potwierdzać zaniechania Wojtyły, oraz na zeznania świadków.

Politycy PiS wraz z publiczną telewizją informują, że materiał jest "stronniczy" i traktują go jako celową nagonkę na św. Jana Pawła II. Głos w tej sprawie zabrała też małopolska kurator oświaty. Barbara Nowak. Stwierdziła, że jest to część "ataku na system wartości leżący u podstaw cywilizacji chrześcijańskiej, do którego jej zdaniem dochodzi nieprzerwanie już od kilku lat.

"To Jego zdecydowana postawa i działania pozwoliły Polsce odzyskać Wolność, zrzucić jarzmo ustroju totalitarnego komunistycznego. Jego miłość do Boga i bliźniego pozwoliła uciskanym narodom i jednostkom odzyskać godność. Preparowane dziś 'dowody' przeciwko Janowi Pawłowi II są cynicznym kłamstwem obliczonym na zniszczenie autorytetu Świętego" – kontynuuje małopolska kurator. W dalszej części komunikatu, zatytułowanego jako "ważny apel" dodaje: :Prawda jest naszą siłą. Nie pozwólmy zatriumfować złu. Dajmy świadectwo Prawdy i tak jak Wielki Papież kiedyś upominał się o nas, my dziś walczmy o przekaz Prawdy Jego Osoby i dzieł". Na koniec zwróciła się z prośbą, "aby we wszystkich przedszkolach, szkołach, placówkach na widocznych miejscach pojawił się portret Jana Pawła II". "Niech Jego dobra twarz wita młodych ludzi, pracowników i gości. Bądźmy ludźmi honoru. Budujmy wspólnotę odważnych obrońców Wielkiego Polaka" – podsumowała.

"Wojna cywilizacyjna"

Nie tylko Barbara Nowak wśród przedstawicieli polskiej Prawicy uważa, że ustalenia reportażu to celowy atak na osobę papieża Jana Pawła II. Jednym z pierwszych polityków, którzy zareagowali na wspomniany reportaż, był premier Mateusz Morawiecki.

– Dziś wojna toczy się nie tylko za naszą wschodnią granicą. Niestety, są środowiska, które próbują wywołać nie militarną, ale cywilizacyjną wojnę u nas, w Polsce – zauważył w nagraniu Morawiecki. Stwierdził też, że krytyka i atak na polskiego papieża wypływają z tych samych mediów, "których dziennikarze w 2005 roku stali ze łzami w oczach na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie". Natomiast była premier Beata Szydło zamieściła w swoich mediach społecznościowych zdjęcie Jana Pawła II, opatrzone cytatem z homilii wygłoszonej przez niego podczas mszy pod Jasną Górą w czerwcu 1983 roku, podczas drugiej pielgrzymi do Polski. "Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza, tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć" – brzmi cytat zamieszczony przez polityczkę w jej mediach społecznościowych.