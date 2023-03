Bijatyka pseudokibiców na stadionie w Kielcach. Musiała wkroczyć policja

Maciej Piasecki

M ecze pomiędzy Koroną Kielce a Radomiakiem Radom, to pojedynki określane przez obie kibicowskie grupy per "Święta wojna". W sobotę podczas kolejnej odsłony tej rywalizacji znowu było gorąco. Niestety, na stadionie w Kielcach sytuacja wymknęła się spod kontroli. Do akcji tłumienia pseudokibiców musiała wkroczyć policja.