"Skandal bostoński", od którego wszystko się zaczęło. To był przełom w kwestii pedofilii w Kościele

Katarzyna Zuchowicz

To był wstrząs dla Kościoła katolickiego, dla Ameryki, dla mediów. W skandal, o którym świat usłyszał w 2002 roku, uwikłanych miało być co najmniej 70 księży, a ofiar było ponad tysiąc. Gdyby nie śledztwo dziennikarzy z "Boston Globe" być może nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. To właśnie o skandalu bostońskim wspomniał papież Franciszek. "W tamtych czasach wszystko było tuszowane do czasu skandalu bostońskiego" – powiedział.