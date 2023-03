Po skandalu kard. Wojtyła wysłał go do Austrii. Sprawdziliśmy, jak tam pamiętają ks. Sadusia

Jakub Noch

W reportażu "Franciszkańska 3" Marcin Gutowski z TVN24 ujawnił, że tuszowanie pedofilii w Kościele i proceder przenoszenia sprawców do innych parafii to grzechy, które nie były obce także Janowi Pawłowi II. Jeszcze jako metropolita krakowski postąpił on w ten sposób m.in. z ks. Bolesławem Sadusiem. Gdy okazało się, że przyjaciel kardynała molestował chłopców, Karol Wojtyła odesłał go do Austrii. W naTemat.pl postanowiliśmy sprawdzić, jak w Gaubitsch zapamiętano Polaka i czy tam również sprawiał problemy.