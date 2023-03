Jest ostra odpowiedź Kijowa na zarzuty z Gruzji. "Szukacie wroga w złym miejscu"

Premier Gruzji zarzucił Ukrainie bezpośrednią ingerencję w politykę wewnętrzną rządu w Tbilisi. Reakcja Kijowa była natychmiastowa. Rzecznik ukraińskiego MSZ opublikował wymowne oświadczenie w mediach społecznościowych.

7 marca parlament Gruzji przyjął w pierwszym czytaniu kontrowersyjną ustawę o "agentach zagranicznych"

Na ulicach Tbilisi wybuchły masowe protesty i zamieszki w związku z jej podpisaniem

Opozycja stwierdziła, że ustawa przypomina dokładnie te, które obowiązują w Rosji, a do sprawy odnieśli się też m.in. przedstawiciele Ukrainy

Ostatecznie w piątek 10 marca większość parlamentarzystów odrzuciła ustawę w drugim czytaniu

Do ostatnich protestów w Gruzji odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Nie ma takiego Ukraińca, który nie życzyłby pomyślności naszej zaprzyjaźnionej Gruzji. Chcemy być w Unii Europejskiej i będziemy. Chcemy, aby Gruzja była w Unii Europejskiej i jestem pewien, że tak będzie – powiedział Zełenski, wspierając masowe protesty w Tbilisi. Ukraiński prezydent doczekał się odpowiedzi ze strony premiera Gruzji, Irakliego Garibaszwila. Ten zaapelował do Zełenskiego o niemieszanie się w sprawy wewnętrzne innego kraju. – Teraz (Ukraińcy - red.) są w stanie wojny. Chcę wszystkim życzyć pokoju i ponownego zjednoczenia kraju, ale niech ci ludzie najpierw zatroszczą się o siebie i swój kraj, a my będziemy dbać o nasz kraj – mówił.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy : Gruzja powtarza tezy propagandy rosyjskiej

Po zdecydowanej wypowiedzi gruzińskiego szefa rządu pojawiła się natychmiastowa reakcja ze strony ukraińskiego MSZ. Rzecznik Oleg Nikołenko wydał oświadczenie, które zostało opublikowane w jego mediach społecznościowych.

"W ciągu ostatnich kilku dni premier i kierownictwo parlamentu Gruzji wydali szereg nieprzyjaznych oświadczeń wobec Ukrainy. Niemal dosłownie powtarzając tezy rosyjskiej propagandy, przedstawiciele gruzińskich władz oskarżyli Ukrainę o przygotowywanie zamachu stanu w Gruzji, wciągnięcie jej w wojnę z Rosją oraz wysłanie sił do rozpętania wojny domowej" – napisał rzecznik ukraińskiego MSZ.

Nikołenko dodał, że Ukraina kategorycznie odrzuca insynuacje, które "nie mają nic wspólnego z rzeczywistością". "Władze gruzińskie szukają wroga w złym miejscu" – podsumował, podkreślając, że "Ukraina była i pozostanie przyjacielem narodu gruzińskiego". Rzecznik podziękował także za wsparcie Gruzinów w czasie, gdy Ukraina walczy o nieodległość.

W Gruzji wybuchły masowe protesty. Parlament przyjął ustawę "pod dyktando Moskwy"

We wtorek 7 marca parlament Gruzji w pierwszym czytaniu przyjął kontrowersyjną ustawę o "agentach zagranicznych". Projekt, który został zainicjowany przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie, nakłada obowiązek zarejestrowania się jako "zagraniczni agenci", na wszystkie organizacje, które otrzymują ponad 20 proc. swoich funduszy z zagranicy. Podmioty, które nie zastosują się do tych przepisów, będą ukarane wysokimi grzywnami.

W związku z ustawą na ulice Tbilisi wyszły tysiące protestujących. Mieli oni ze sobą flagi Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Tłum krzyczał hasła typu: "Nie dla rosyjskiej ustawy" i śpiewał hymn Gruzji. Policja użyła wobec protestujących armatek wodnych i gazu łzawiącego. Niektórzy próbowali także wedrzeć się do siedziby parlamentu.

Po fali demonstracji partia Gruzińskie Marzenie przekazała w czwartek 9 marca, że w związku z masowymi protestami w stolicy, rezygnuje z uchwalenia ustawy o "agentach zagranicznych". Ostatecznie w piątek 10 marca większość parlamentarzystów odrzuciła ustawę w drugim czytaniu, mimo protestów szefa partii rządzącej.