Szykuje się przełom w Kościele? Zaskakujące słowa Franciszka o celibacie wśród księży

Papież Franciszek udzielił wywiadu argentyńskiemu portalowi, w którym stwierdził, że "celibat był tymczasowym przepisem". Jego zdaniem obecnie nie ma żadnych przeciwwskazań, aby księża mogli brać ślub. – Watykan był bardzo seksistowski, ale to część kultury, to niczyja wina – stwierdził zwierzchnik Kościoła katolickiego.

Papież Franciszek: Kościół jest gotowy, aby zrewidować tysiącletnią praktykę celibatu wśród księży Fot. Rex Features / East News

W poniedziałek papież Franciszek obchodzi dziesięciolecie swojego pontyfikatu. Z tej okazji udzielił dużego wywiadu argentyńskiemu portalowi Infobae.com. Zwierzchnik Kościoła katolickiego powiedział, że "Kościół jest dla wszystkich", mówił też o homoseksualistach, rozwodnikach, kobietach i celibacie wśród księży.

– Kościół jest dla wszystkich. I każdy rozstrzyga swoje stanowisko przed Panem z taką siłą, jaką ma. To jest Kościół grzeszników. Nie wiem, gdzie jest Kościół świętych, tutaj wszyscy jesteśmy grzesznikami – stwierdził Franciszek.

Zaskakujące słowa Franciszka o celibacie wśród księży

Zapytany o rolę kobiet, podkreślił, że obecnie w Kościele pracuje ich więcej. Jak dodał, "to konieczny krok naprzód, bo machizm jest zły". – Czasami celibat może cię doprowadzić do machizmu. Księdzu, który nie umie pracować z kobietami, czegoś brakuje i nie jest dojrzały – powiedział.

I dodał: – Watykan był bardzo seksistowski, ale to część kultury, to niczyja wina. Zawsze tak było. Teraz jednak wszystko się zmienia. (...) Kobiety mają inną metody. Mają inne niż mężczyźni poczucie czasu, oczekiwania, cierpliwość. To nie umniejsza mężczyzny, muszą się wzajemnie uzupełniać.

Odnosząc się do kwestii celibatu w Kościele zachodnim, Franciszek stwierdził, że "jest to recepta tymczasowa". – Celibat nie jest wieczny jak święcenia kapłańskie. Celibat natomiast jest dyscypliną – powiedział.

Jak dodał, nie widzi żadnych przeciwwskazań, by księża mogli się żenić. Wskazał przy tym Kościoły wschodnie, gdzie duchowni mają większą swobodę. – Przed święceniami księża mają wybór, czy chcą się żenić, czy żyć w celibacie – zaznaczył.

– A więc celibat może zostać zrewidowany? – zapytał argentyński dziennikarz. – Tak – odpowiedział papież.

Warto w tym miejscu przypomnieć także słowa Franciszka ze stycznia 2019 roku. Podczas lotu do Panamy z Rzymu papież powiedział dziennikarzom, że wierzy w celibat, ale tą kwestią należy się jeszcze zająć.

Franciszek o Janie Pawle II: "Wszystko było tuszowane"

Przypomnijmy też, że w innym wywiadzie papież Franciszek stwierdził, że uważa "ideologię gender" za jedno z zagrożeń, a pytany o wojnę w Ukrainie dodał, że "nie wie", czy odbywa się tam ludobójstwo.

Z kolei po pytaniu o informacje na temat Jana Pawła II, który miał w przeszłości pomagać w tuszowaniu przypadków pedofilii w Kościele, Franciszek odparł: – W tamtych czasach wszystko było tuszowane. Wszystko było tuszowane do czasu skandalu bostońskiego.

Zwierzchnik Kościoła nawiązał tym samym do historii największego skandalu katolickiego w USA opisanego przez dziennikarzy "Boston Globe" w 2002 roku (później także w filmie "Spotlight"). W jego efekcie do dymisji podało się czterech biskupów i metropolita Bostonu, którzy ukrywali czyny księży pedofilów.

Franciszek stwierdził, że kiedy afera bostońska została ujawniona, "Kościół zaczął przyglądać się temu problemowi".