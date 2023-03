Ciało znalezione w polu, po plotkach wstrzymano pogrzeb. Teraz sąd wydał wyrok

Klaudia Łyszkowska

C iało znaleziono w polu kukurydzy, a pogrzeb wstrzymano, bo do prokuratury trafiły informacje, że 39-latek mógł zostać zamordowany. Ustalono, że do śmierci mężczyzny bezpośrednio nikt się nie przyczynił, ale wcześniej znęcano się nad nim. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim podała, że sąd wydał wyrok wobec trzech osób, które cyklicznie dopuszczały się agresji wobec 39-latka.