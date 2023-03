Jest decyzja ws. Bachmutu. Zełenski zabrał głos po naradzie z dowództwem ZSU

W Bachmucie w obwodzie donieckim toczą się najkrwawsze walki. Od kilkunastu dni trwała publiczna dyskusja, czy wojsko ukraińskie powinno wycofać się z jego terenu, czy utrzymać pozycje i walczyć dalej. Prezydent Ukrainy po naradzie z dowództwem wojskowym ogłosił ostateczną decyzję.

Zełenski zabrał głos ws. Bachmutu. Fot. Oficjalna strona prezydenta Ukrainy

Wojska rosyjskie usiłują zająć Bachmut od sierpnia ubiegłego roku

Trwają tam obecnie najcięższe walki w wojnie, którą wypowiedziała Rosja

Mimo spekulacji, że dowództwo może podjąć decyzję o wycofaniu się z miasta, wojska ukraińskie dalej będą walczyć o miasto

Jak informował dowódca ukraińskiego pododdziału Denys Jarosławski, w ciągu półtora tygodnia wojska rosyjskie przesunęły się z Jahidnego półtora kilometra w głąb Bachmutu. – Trudno utrzymać każdy budynek i każde prywatne przedsiębiorstwo – mówił.

Zwrócił także uwagę na gardło "kotła operacyjnego", które wynosi nieco ponad 4 kilometry. Jak zauważył wojskowy, Rosjanie obecnie ostrzeliwują wszystkie trasy zaopatrzenia, aby odciąć obrońców Bachmutu od zabezpieczenia logistycznego. A bez niego, dowództwo nie może rotować żołnierzy ani dostarczać nowych zapasów amunicji.

Zełenski: będziemy dalej bronić Bachmutu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał ostateczny głos w tej sprawie we wtorek 14 marca po naradzie z dowództwem wojskowym. – Po rozważeniu przebiegu operacji obronnej w rejonie Bachmutu wszyscy członkowie Sztabu wyrazili wspólne stanowisko w sprawie dalszego utrzymania i ochrony miasta – przekazał prezydent Zełenski po spotkaniu z dowództwem ZSU.

Członkowie Sztabu wysłuchali Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy oraz dowódców grup operacyjnych i strategicznych wojsk na temat aktualnej sytuacji na froncie. Strony przeanalizowały również zaopatrzenie jednostek obronnych na froncie w broń i amunicję. Omówiły także tempo i wielkość dostaw sprzętu i broni od partnerów Ukrainy oraz ich dystrybucję.

– Obrona miasta jest ważna strategicznie kluczowa dla stabilności całego frontu – przekazał naczelny dowódca ZSU generał Wałerij Załużny.

W spotkaniu wzięli udział szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak, szef Głównego Zarządu Wywiadu Kyryło Budanow, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny, premier Denys Szmyhal, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow oraz dowódcy grup wojskowych. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie rządu, szefowie organów bezpieczeństwa i ścigania.

Ciężka sytuacja na froncie. Ukraińcy stale bronią Bachmutu

Jak informowaliśmy na początku marca, wojska ukraińskie przeprowadziły kontratak. To nieznacznie poprawiło ich sytuację. Jednak Rosjanie cały czas próbowali otoczyć miasto, a ich oddziały systematycznie zasilają nowe jednostki. Ukraińcy w tym celu mieli wysadzić jedną z tam, by utrudnić im wkroczenie. Dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski przekazał wówczas, że obrona miasta jest coraz trudniejsza. – Sytuacja (...) jest nadzwyczaj napięta. Mimo znacznych strat wróg rzucił do szturmu najlepiej przygotowane oddziały szturmowe Grupy Wagnera, które próbują przerwać obronę naszych wojsk i otoczyć miasto – stwierdził dowódca.