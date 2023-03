Michał Żebrowski zakpił ze Zbigniewa Ziobry. Wrzucił zdjęcie, po którym fani pękają ze śmiechu

Michał Żebrowski wraz ze swoją żoną Aleksandrą słyną z dość niewybrednego poczucia humoru, który pokazują na swoich kanałach w social mediach. Tym razem aktor opublikował na Instagramie zdjęcie z "pistoletem". W komentarzach zawrzało, a użytkownicy od razu zauważyli aluzję do słynnego kadru ze Zbigniewem Ziobro.

Michał Żebrowski wielokrotnie udowodnił, że jego poczucie humoru nie zna granic, podobnie jak jego dystans do siebie. Aktor aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, a ich styl przypomina ten, który prezentuje jego żona, Aleksandra Żebrowska. Modelka często publikuje kadry, w których z dystansem pokazuje macierzyństwo, życie codzienne, a także komentuje sytuację polityczną w Polsce.

Jak pisaliśmy w naTemat, Zbigniew Ziobro przyjechał w poniedziałek do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu w województwie łódzkim. W czasie, gdy składał wieniec przed tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych, za paskiem jego spodni kamery uchwyciły przedmiot przypominający broń.

Następnie Minister Sprawiedliwości próbował wytłumaczyć całą sytuację tym, że "ma uprawnienia na broń, w tym do celów sportowych". To jednak nie przekonało internautów, a w sieci pojawiło się mnóstwo memów i parodii, słynnego już zdjęcia.

Michał Żebrowski wielokrotnie w swoich wypowiedziach sugerował swoje poglądy polityczne, których kompletnie się nie wstydzi. Tym razem postanowił w swoim wpisie zadrwić ze Zbigniewa Ziobry. Aktor założył pieluchę i włożył do niej "pistolet", a dokładniej najprawdopodobniej plastikową zabawkę swoich dzieci.

"Na wszelki wypadek" – podpisał fotografię Żebrowski. Post rozgrzał internet do czerwoności, a fani aktora nie ukrywają, że zdjęcie ubawiło ich po pachy.

"Oboje z Olą jesteście najlepsi. Uwielbiam – za dystans, za humor, za inteligencję i za odwagę, by w tym chorym kraju żyć po swojemu"; "Ale co na wszelki wypadek? Giwera czy pampers? To drugie ważniejsze"; "Zacnie nabita pielucha"; "I jak Pana nie kochać" – komentowali internauci.

Żebrowski zareagował na krytyczny komentarz pod adresem żony

Aleksandra Żebrowska niedawno z okazji Dnia Mężczyzn postanowiła opublikować zdjęcie nagiego Michała Żebrowskiego. Modelka zasłoniła części intymne swojego męża kciukiem. Wśród komentujących nie zabrakło osób, które były oburzone zachowaniem Żebrowskiej. W swojej relacji na Instagramie aktorka umieściła jeden komentarz, który szczególnie ją rozbawił.

Fanka aktora w wiadomości do Żebrowskiej wychwalała jej męża, przyznając, że "nie zasłużyła na niego". Zdjęcie opatrzyła komentarzem swojego męża. "Jednak zdarzają się mądre komentarze w zalewie tych instagramowych bzdur" – miał zapewne żartobliwie przyznać Michał Żebrowski.