Alarm w kadrze skoczków. Trener Polaków musiał zorganizować zebranie

Dopiero 15 miejsce. Taką lokatę zajął najlepszy z Polaków, Kamil Stoch, podczas wtorkowego konkursu Pucharu Świata w Lillehammer. Konkurs zaliczany był też cyklu Raw Air, który nie zwalnia tempa. Kolejne skoki już dzisiaj, a kryzys w polskiej kadrze jest coraz głębszy. Specjalne zebranie zorganizował trener Polaków.

Kamil Stoch był najlepszym z Polaków podczas wtorkowego konkursu Raw Air na skoczni w Lillehamer. Fot. LUKASZ SZELAG/REPORTER

Dawid Kubacki jest wiceliderem klasyfikacji Pucharu Świata

Na piątym miejscu w łącznym zestawieniu jest Piotr Żyła

Liderem PŚ oraz cyklu Raw Air jest Halvor Egner Granerud

Wtorek 14 marca 2023 roku fani skoków narciarskich w Polsce najchętniej wymazaliby z pamięci. Biało-Czerwoni zaprezentowali fatalną formę, zaliczając najgorszy konkurs w sezonie, spoglądając na wyniki. Zaledwie 39 punktów do Pucharu Narodów chluby drużynie trenera Thomasa Thurnbichlera chluby nie przyniosło.

Najlepszym z Polaków był Kamil Stoch, który zajął 15 miejsce. Dawid Kubacki, który miał jeszcze nadzieje na walkę o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, raczej wyleczył się z marzeń. Polak zajął w Lillehammer dopiero 19 miejsce. Dla porównania konkurent Kubackiego, rewelacyjny Halvor Egner Granerud... wygrał konkurs. Co więcej, został także liderem norweskiego cyklu Raw Air.

Thurnbichler zwołał zebranie zespołu

Sukces Graneruda, doskonała forma Stefana Krafta, czy solidne skoki Anże Laniszka – to powód do sporego zastanowienia dla Biało-Czerwonych. Czołówka nie zawodzi mimo końcówki sezonu, a polski zespół wydaje się notować duży dołek formy.

Raw Air nadal trwa, a jego finał zaplanowano na niedzielę w Vikersund. Najlepszym z Polaków w klasyfikacji norweskiego cyklu jest Kubacki, który zajmuje ósmą pozycję. Niedaleko za plecami wicelidera PŚ jest Stoch, dziesiąty w stawce.

Wracając jeszcze na chwilę do wtorkowego konkursu, w serii finałowej zobaczyliśmy jeszcze trzech Polaków. Aleksander Zniszczoł był 26., Piotr Żyła 27., a Paweł Wąsek 29. Zwłaszcza kiepskie wyniki "Wiewióra" są mocno zastanawiające. Po zdobyciu złotego medalu MŚ wydawało się, że Żyłę stać jeszcze na powalczenie o coś więcej w PŚ. Niestety, początkowo problemy zdrowotne, a obecnie zwykłe zatracenie formy, odbijają się czkawką na wynikach.

Już we wtorkowy wieczór informowano o specjalnym zebraniu kadrowiczów, które zorganizował trener Biało-Czerwonych. Austriak widzi dobrze, że Polacy są nieco wygaszeni, trochę tak, jakby ten sezon miał się skończyć za kilka dni. A tak nie jest.

Szczegóły przebiegu zebrania nie są znane.

– To był przeciętny dzień w naszym wykonaniu. Nasi zawodnicy nie skakali dzisiaj dobrze. Musimy wziąć się za siebie i przemyśleć wszystko, bo gdzieś zgubiliśmy nasze cele. Musimy szybko je znaleźć. Wszystkie drużyny są w takiej samej sytuacji. Musimy jeszcze raz się skupić i przeanalizować nasze cele. A po tym, mam nadzieję, ruszymy do boju z nową energią. Cały czas mam nadzieję na lepsze starty – mówił trener Polaków dla Eurosportu po wtorkowym konkursie. Na twarzy Austriaka widać było zmartwienie, ale też nadzieję na przyszłość.

Przełamanie jeszcze w Norwegii?

Z pewnością szkoda by było, żeby po kiepskich rezultatach w końcówce sezonu, Polacy mieli stracić to wszystko, na co pracowali większość sezonu. Skoro Kubacki nie ma szans na wyprzedzenie Graneruda w PŚ, warto by było, żeby obronił drugą lokatę w generalce.

Za plecami Polaka coraz mocniej rozpędza się wspomniany Kraft. Austriak we wtorek zdobył swoje 93 podium w karierze. Pod tym względem Kraft wyprzedził samego Adama Małysza.

Przyzwoite miejsce zajmuje również Żyła. "Wiewiór" powinien spróbować jeszcze mocniej zaakcentować i tak już udany sezon, jak przystało na dwukrotnego mistrza świata.

Najbliższa szansa na poprawienie wyników przez Polaków... już dzisiaj. Skoczkowie w środowy wieczór będą rywalizować w prologu (tj. kwalifikacje) w Lillehammer, który będzie liczony do klasyfikacji generalnej Raw Air.

Raw Air 2023 – terminarz

Środa, 15 marca (Lillehammer)

18:15 – Seria próbna

19:15 – Prolog (kwalifikacje)

Czwartek, 16 marca (Lillehammer)

15:30 – Seria próbna

16:30 – Pierwsza seria konkursowa

Piątek, 17 marca (Vikersund)

14:45 – Oficjalny trening

17:00 – Prolog (kwalifikacje)

Sobota, 18 marca (Vikersund)

15:30 – Seria próbna

16:30 – Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 19 marca (Vikersund)

14:30 – Prolog (kwalifikacje)

16:00 – Pierwsza seria konkursowa

Kwalifikacje oraz konkursy będą pokazywane na żywo na antenach Eurosportu, TVN oraz Playera. Podobnie jak wszystkie inne zawody z cyklu trwającego Pucharu Świata.