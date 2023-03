Nowe informacje ws. rosyjskich szpiegów. Montowali w Polsce kamery i nadajniki GPS

Katarzyna Nowak

S iatka rosyjskich szpiegów, która została rozbita przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zamontowali w Polsce co najmniej 50 urządzeń do szpiegowania i były wynagradzani przez rosyjskie służby – podaje RMF FM. Szpiedzy zakładali m.in. nadajniki GPS na transportach, które jeździły z Polski z pomocą do Ukrainy. Wiadomo też, jakie konkretnie działania im zlecano.