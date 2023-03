PiS rośnie w siłę, PO traci. Najnowszy sondaż włączył czerwoną lampkę dla opozycji

Prawo i Sprawiedliwość rośnie w siłę, a Koalicja Obywatelska słabnie – wynika z najnowszego sondażu Kantar przeprowadzonego przez "Fakty" TVN i TVN24. Jeszcze miesiąc temu ugrupowanie Donalda Tuska było w badaniu tej samej pracowni na pierwszym miejscu na podium. Traci też Polska 2050 Szymona Hołowni.

Donald Tusk fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Najnowszy sondaż dla "Faktów" TVN i TVN 24 został zrealizowany przez Kantar w dniach 14-16 marca. Wynika z niego, że powody do radości może mieć Jarosław Kaczyński.

W porównaniu do wyników badania przeprowadzonego przez tę samą sondażownię równo miesiąc temu, poparcie dla Zjednoczonej Prawicy wzrosło. Oddanie głosów na PiS, Solidarną Polskę i Partię Republikańską zadeklarowało 31 proc. badanych: to o 3 punkty procentowe więcej niż w lutym.

Sondaż pokazuje spadek wyników KO i Polski 2050

Szczęścia nie ma za to Koalicja Obywatelska, która w sondażu Kantar może liczyć na 26 procent poparcia: ale straciła jednocześnie trzy punkty procentowe, co jednocześnie zafundowało jej spadek z pierwszego miejsca na podium na drugie. Miesiąc temu w badaniu Kantar to właśnie ugrupowanie, którego liderem jest Donald Tusk, wyprzedziło PiS.

Dalej uplasowały się Konfederacja z wynikiem 9 proc. (to wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu do lutego) oraz Polska 2050, również z wynikiem 9 proc., który oznacza z kolei spadek o dwa punkty procentowe.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z wynikiem 6 procent (wzrost o jeden punkt procentowy). Progu wyborczego nie przekroczyłyby z kolei: Koalicja Polska-PSL (wynik: 2 proc., spadek o 1 punkt procentowy), Kukiz'15 - 2 procent (bez zmian względem lutego), Porozumienie oraz AgroUnia z wynikami po 1 proc.

13 proc. badanych odpowiedziało, że nie wie, jaką partię wskazać jako swój wybór.

Konfederacja i PiS z dobrą passą w sondażach

To już kolejny sondaż, który pokazuje, że PiS i Konfederacja odrabiają straty. Jak informowaliśmy, opublikowany 16 marca sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wskazuje wręcz, że Konfederacja, która uzyskała w nim wynik 9 proc., mogłaby stworzyć z Prawem i Sprawiedliwością (które odnotowało 33 proc. w tym sondażu) rząd większościowy.

Jak rozłożyły się wyniki? Zjednoczona Prawica zajęła pierwsze miejsce na podium - zagłosowanie na partię rządzącą zadeklarowało 33,8 procent badanych. Z kolei Koalicji Obywatelskiej, którą do wyborów ma prowadzić Donald Tusk, przypadło w badaniu drugie miejsce i 28,3 proc. głosów.

"Gdyby tak miały wyglądać wyniki jesiennych wyborów, to w PiS mogą już strzelać korki od szampana" – podsumowywał "Super Express", podkreślając rolę dobrego wyniku Konfederacji w ewentualnym zwycięstwie PiS.

