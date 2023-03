PiS wysyła swoich ludzi na spotkanie z politykami PO. Ujawniono treść wiadomości

Mateusz Przyborowski

N a piątek zaplanowano spotkanie polityków PO z mieszkańcami Sosnowca. Biuro posłanki PiS ze Śląska rozesłało do lokalnych działaczy partii zaproszenia do udziału w nim i "wyrażenia sprzeciwu wobec szkalowania rządu". W ujawnionej treści wiadomości jest też zachęta do pobrania specjalnych banerów.