Polski akcent we "Wszystko wszędzie naraz". Też go przeoczyliście?

"Wszystko wszędzie naraz" zdobył 7 Oscarów i wciąż nie potrafi zaskakiwać. Widzowie głowili się nad obrazem, który pojawia się w filmie. Okazuje się, że możemy go zobaczyć na żywo w polskim muzeum.

We "Wszystko wszędzie naraz" pojawia się polski akcent. Kadr z filmu, www.tiktok.com/@nationalmuseuminwarsaw

"Wszystko wszędzie naraz" to film w reżyserii Dana Kwana oraz Daniela Scheinerta.

Jego producentem jest studio A24. Występują w nim m.in. Michelle Yeoh, Ke Huy Quan oraz Jamie Lee Curtis - każdy z aktorów zgarnął w tym roku Oscara.

Muzeum Narodowe w Warszawie pochwaliło się na TikToku, że obraz, który pojawia się w filmie, można zobaczyć w ich zbiorach.

W jednej ze scen, Evelyn, bohaterka grana przez Michelle Yeoh, sprząta gabinet. Na tajnych drzwiach widzimy zawieszony obraz, którego nie da się przeoczyć. Przedstawia psa myśliwskiego, który dorwał ptaka (a konkretnie czaplę). Wygląda dość niepokojąco.

Obraz we "Wszystko wszędzie naraz" nie jest zwykłym rekwizytem z marketu budowlanego. To reprodukcja prawdziwego obrazu, który możemy zobaczyć na żywo w polskim muzeum. Nosi tytuł "Walka psa z czaplą", a jego autorem jest holenderski malarz Abraham Hondius.

Obraz "Walka psa z czaplą" z filmu "Wszystko wszędzie naraz" jest w Muzeum Narodowym w Warszawie

Oryginalny obraz Abrahama Hondiusa możemy podziwiać w Galerii Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Instytucja dodała też zabawny filmik na TikToku, który skradł serca internautów (pewnie ze względu na obecność Pedro Pascala).

"Damn, dobry marketing muzeum, chapeau bas", "No umiecie w te tiktoki", "Kurde, chyba się przejadę do Warszawy", "Uwielbiam ten obraz, wygląda jak mój piesiu walczący z moim chłopakiem z ptasim nazwiskiem" – czytamy w komentarzach pod filmikiem muzeum. Został już wyświetlony ponad 55 tys. razy.

"Wszystko wszędzie naraz" pozamiatało na Oscarach 2023. Gdzie obejrzeć film?

"'Wszystko wszędzie naraz' to na poziomie wizualnym i światotwórczym czyste szaleństwo, od którego przez niemal dwie i pół godziny ciężko oderwać wzrok. To nie tylko przegląd najróżniejszych lokacji, ale też wielu gatunków filmowych, tworzących razem wyjątkowo oryginalną kompozycję" – pisała w swojej recenzji Maja Mikołajczyk.

Film Dana Kwana i Daniela Scheinerta był nominowany do 11 Oscarów i wygrał w 7 kategoriach - w tym tej najważniejszej, za najlepszy film. Ponadto Amerykańska Akademia Filmowa doceniła też reżyserów, montaż i scenariusz oryginalny. Wspomnieni aktorzy dostali łącznie trzy statuetki (Michelle Yeoh - najlepsza aktorka, Jamie Lee Curtis - najlepsza aktorka drugoplanowa, Ke Huy Quan- najlepszy aktor drugoplanowy).

"To ciekawa, oryginalna produkcja, która wyłamuje się z hollywoodzkich schematów. To rodzinna opowieść, ale nie wyrażona środkami tradycyjnego filmu dramatycznego. To sprawia, że twórcom udało się dotrzeć do grup, które pewnie nigdy by nie obejrzały kameralnego dramatu o kobiecie w średnim wieku i jej dylematach. Film może się nie podobać albo męczyć, ale nie da się ukryć - wprowadza do tego zestawienia najlepszych filmów szaleństwo, świeżość i dawno niewidziany powiew oryginalności" mówiła w rozmowie z naTemat Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, czyli Zwierz Popkulturalny.

"Wszystko wszędzie naraz" możemy obejrzeć online tylko na Amazon Prime Video.