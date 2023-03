"Wszystko wszędzie naraz" rozbiło bank i otrzymało najpierw aż 11 nominacji do Oscara, a potem produkcja została uhonorowana siedmioma statuetkami. Chociaż to bardzo nietypowy film z niezależnego studia A24, to produkcja otrzymała najważniejsze wyróżnienie w kategorii "Najlepszy film". Gdzie można obejrzeć tegoroczny wybór Amerykańskiej Akademii Filmowej?





Oscary 2023: "Wszystko wszędzie naraz" zgarnęło siedem nagród. Gdzie obejrzeć ten film?

Kamil Frątczak

