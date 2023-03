Piłkarz Lecha z mocną szpilką w stronę Szwedów. To zdanie stało się hitem!

T o był wyjątkowy wieczór dla klubowej piłki nożnej w Polsce. Lech Poznań w imponującym stylu wyeliminował szwedzki Djurgardens IF, wchodzą co do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Po spotkaniu szpilkę Szwedom wbił Radosław Murawski, który nawiązał do przedmeczowej buty rywali poznaniaków.