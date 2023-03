R ęce same składały się do oklasków, spoglądając na występ piłkarzy Lecha Poznań. Mistrzowie Polski w rewanżowym meczu pokonali aż 3:0 (0:0) Djurgardens IF. Tym samym Kolejorz awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. To pierwszy taki wynik polskiej drużyny w klubowej piłce od 27 lat.





Kolejorz rozjechał Szwedów! Mistrzowie Polski z historycznym awansem w LKE

Maciej Piasecki

