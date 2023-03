Dawid Kubacki rezygnuje z cyklu Raw Air. Zaskakujący komunikat skoczka

Kubacki w ostatnim konkursie miał walczyć o miejsce na podium. Tym bardziej trudno zrozumieć, co doprowadziło do nagłej rezygnacji

To oznacza, że Halvor Egner Granerud już wygrał Puchar Świata. Nie ma możliwości, by ktoś przeskoczył go w walce o Kryształową Kulę