"To miękka faja!". Gąsiewska odniosła się do kontrowersyjnych słów brata o Zdrójkowskim

Mateusz Gąsiewski w jednym z najnowszych wywiadów stwierdził, że Adam Zdrójkowski to "miękka faja jest" i "źle traktował jego siostrę", gdy byli w związku. Teraz do tych słów odniosła się sama Wiktoria.

Wiktoria Gąsiewska skomentowała słowa brata o Adamie Zdrójkowskim. fot Adam Jankowski/REPORTER

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski przed laty byli jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie. Rozstali się jednak w 2021 roku

Choć celebrytka jest już w nowym związki, to ostatnio jej brat wypowiedział się o Adamie. Stwierdził, że gwiazdor pewnie nie chciałby stanąć z nim do walki w oktagonie. W dodatku powiedział, że "źle traktował" jego siostrę

Jak na te słowa Mateusza Gąsiewskiego zareagowała Wiktoria? Jest komentarz

Mateusz Gąsiewski o byłym swojej siostry. Nie jest jego fanem

Choć od zakończenia związku Gąsiewskiej i Zdrójkowskiego minęło już sporo czasu, żadne z nich nie zdradziło powodu rozstania. Ostatnio jednak fani mogli dowiedzieć się odrobinę więcej – a to za sprawą brata Wiktorii, 26-letniego Mateusza Gąsiewskiego.

W jednym z wywiadów po przegranej walce z Rogerem Sallą podczas sobotniej gali freak Fighr High League 6 brat Wiktorii został zapytany o to, czy byłby skłonny stanąć do walki z Adamem Zdrójkowskim. Jego odpowiedź nie pozostawiła wątpliwości co do stosunku Mateusza do byłego siostry.

– Myślę, że ma co robić, ale myślę, że nie zgodzi się, to jest miękka faja. Nie wiem, nie wiem, raczej się nie zgodzi. Chyba że mu sypną hajsem, bo też jest pazerny – stwierdził Gąsiewski.

Z kolei w wywiadzie dla "Świata Gwiazd" Mateusz opowiadał o tym, że ma bardzo dobre relacje z obecnym partnerem siostry. – Jest dużo lepiej, niż z poprzednim szwagrem, więc niech tak już zostanie – stwierdził.

A co mu nie pasowało w poprzednim ukochanym Wiktorii? – Po prostu źle ją traktował – odparł Mateusz.

Wiktoria Gąsiewska komentuje słowa brata

Jedna z internautek na profilu Wiktorii napisała komentarz, nawiązując do ostatnich wypowiedzi jej brata: "Jesteście super parą z Jasperem i bardzo wam kibicowałam od początku, więc nie piszę nic chamskiego. Po prostu, po co drążyć stare tematy, relacje, kiedy jest się szczęśliwym? Teksty brata, że Adam to miękka faja itd.".

Na odpowiedź ze strony samej zainteresowanej nie trzeba było długo czekać. Celebrytka stanęła w obronie Mateusza. "Znam swojego brata i bez powodu nikogo miękką fają nie nazywa. Tu najwidoczniej powód jest" – stwierdziła.

Kariera Gąsiewskiej i jej zawirowania w życiu miłosnym

Przypomnijmy, że kariera Wiktorii Gąsiewskiej zaczęła się bardzo wcześnie i niezwykle udanie. Jej pierwszą filmową rolą był występ w filmie Jana Jakuba Kolskiego - "Jasminum". Wcielając się w postać dziewczynki Eugenii skradła serca widzów, a także filmowego przemysłu. Zauważył ją sam Andrzej Wajda, który obsadził Gąsiewską w dramacie wojennym - "Katyń".

Później przyszedł czas na telewizyjne seriale. Wraz z Michałem Włodarczykiem, Gąsiewska zagrała rodzeństwo sierotek zaadoptowanych przez "pana inżyniera" z "Rodziny Zastępczej". W czasie pracy w serialu pojawiła się również na planie komedii "Lejdis", gdzie wcieliła się w postać Łucji w wieku 9 lat. Dorosłą Łucję grała Edyta Olszówka.

Jeśli chodzi jednak o telewizyjne rodziny, najlepsza okazała się dla Wiktorii "Rodzinka.pl". Poza rozpoznawalnością serial dał jej również życiowego partnera, najbardziej łobuzerskiego z trójki serialowych synów Karolaka i Kożuchowskiej - Adama Zdrójkowskiego.

Gąsiewska ma na koncie także występ w tanecznym show Polsatu. To właśnie po finale "Tańca z Gwiazdami" pod koniec 2021 roku musiała tłumaczyć się z hucznego afterparty, gdzie została przyłapana z tancerzem Jakubem Lipkowskim, a potem posypały się doniesienia o tym, że faktycznie związkowy kryzys ze Zdrójkowskim nie jest tylko kryzysem, lecz końcem ich wieloletniej relacji. Pod koniec wakacji w sieci zaczęły się spekulacje o tym, że aktorka randkuje ze starszym od niej o 11 lat włodarzem najbardziej znanej, freak-figtowej federacji Fame MMA. Wojtek Gola kojarzony jest również z reality show "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy". Zainteresowani w pewnym momencie sami sprostowali, że owszem lubią się, ale parą nie są. Na początku listopada ubiegłego roku dowiedzieliśmy się o tym, że serce Gąsiewskiej skradł dwa lata starszy kolega z planu. Zostali sfotografowani w objęciach po finale "Tańca z Gwiazdami". Jasper Sołtysiewicz w swoim artystycznym CV ma między innymi takie produkcje jak: "W rytmie serca", "Przyjaciółki", "Korona Królów" czy "Barwy Szczęścia".