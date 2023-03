Kim jest żona Dawida Kubackiego? Marta ma na swoim koncie kilka osiągnięć sportowych

Marta Kubacka i Dawid Kubacki znają się bardzo długo, a od czterech lat pozostają w związku małżeńskim. Swoje życie ulokowali w malowniczym Zakopanem, gdzie wspólnie wychowują dwie córeczki – Zuzannę i Maję. Zakochani tworzą jedną z najbardziej inspirujących par w polskim sporcie. O polskim skoczku wiemy bardzo dużo, a co wiadomo o jego żonie?

Kim jest żona Dawida Kubackiego? Marta Kubacka: sylwetka Fot. EAST NEWS

Dawid Kubacki poznał swoją przyszłą żonę podczas studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

1 maja 2019 roku skoczek narciarski poślubił Martę Majcher. Razem wychowują dwie córeczki

Kim jest Marta Kubacka?

Kim jest Marta Kubacka?

Dawid Kubacki i Marta Kubacka to para sportowców, która poznała się na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukochana naszego skoczka narciarskiego przez lata również ciężko trenowała. W latach 2009-2015 Marta Kubacka uprawiała szermierkę, reprezentując barwy Pałacu Katowice.

Niestety z czasem jej kariera zawodowa potoczyła się zupełnie inaczej. Z powodu kontuzji kobieta musiała zrezygnować ze swojej pasji. Pomimo wszystko znakomicie rozumie, co znaczy duch sportowej rywalizacji.

– Przygodę z szermierką zaczęłam w wieku 10 lat (...) Jako starsza zawodniczka startowałam w mistrzostwach Śląska, potem w mistrzostwach Polski, później trafiłam do kadry makroregionu, do kadry Śląska i w końcu do kadry Polski. Jako reprezentantka naszego kraju jeździłam na różne Puchary Świata, także na mistrzostwa Europy – nie powiem, żebym odnosiła tam jakieś większe sukcesy, jednak traktowałam ten sport poważnie – zdradziła w wywiadzie na antenie Radia Zet.

Marta Kubacka unika mediów i generalnie show-biznesu. Możemy ją znaleźć na Instagramie, na którym obserwuje ją ponad 10 tys. osób. Jest bardzo aktywna i wrzuca bardzo dużo zdjęć. Na wielu widzimy kadry, gdzie wspiera swojego męża w karierze.

"Marta Kubacka jest Ślązaczką i choć dziś mieszka z mężem w Zakopanem, to pochodzi z Katowic. Jej panieńskie nazwisko to Majcher. Gdy była jeszcze Martą Majcher, w 2007 roku rozpoczęła naukę w V Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego, które ukończyła trzy lata później. Następnie kontynuowała edukację na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki" – pisał o Kubackiej "Dziennik Zachodni".

Dawid Kubacki oświadczył się Marcie Majcher na wczasach w Egipcie. – Znamy się od dawna, więc było to naturalne, ale Marta znalazła się w sytuacji, której chyba nie oczekiwała. Cieszę się, że pierścionek przyjęła i że wszystko idzie w kierunku ustatkowania się – wyznał na łamach "Super Expressu" skoczek.

1 maja 2019 roku wzięli ślub. Marta Kubacka wraz z mężem mieszkają w Zakopanem, w którym, jak donoszą media, jest kierownikiem działu w sklepie odzieżowym. W grudniu 2020 roku przyszła na świat ich pierwsza córka Zuzanna, a 6 stycznia tego roku para powitała na świecie drugą pociechę, Maję.

Żona Dawida Kubackiego walczy o życie

Dawid Kubacki w poniedziałek 20.03 poinformował w mediach społecznościowych, że musi przerwać rywalizację w tym sezonie, ponieważ jego zona jest bardzo chora. "Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie".

Dodał także: "Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" i zamieścił zdjęcie swojej żony oraz dwóch córek, Zuzanny i Mai. Komunikat do fanów zamieścił w dwóch językach: po polsku i po angielsku.

W komentarzach do Kubackiego i jego rodziny płyną głosy wsparcia.