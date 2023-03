Wnuczka Millera wspomina Kwaśniewskiego. Otrzymała od niego oryginalny prezent

Monika Miller w świecie show-biznesu zasłynęła ze swojego oryginalnego stylu bycia, ale również za sprawą znanego dziadka Leszka Millera, z którym łączy ją unikatowa więź. W dzieciństwie często obracała się w towarzystwie polityków. W najnowszym wywiadzie wspomniała Aleksandra Kwaśniewskiego, od którego otrzymała zaskakujący prezent.

Monika Miller wspomina Aleksandra Kwaśniewskiego. Dostała od niego różaniec Fot. instagram.com / @monika.miller

Monika Miller to influencerka, piosenkarka, aktorka i wnuczka byłego premiera RP Leszka Millera

Jako dziecko ze względu na pracę dziadka często siłą rzeczy przebywała w środowisku politycznym i poznała wiele osobowości z tego świata

W najnowszym wywiadzie influencerka wspomniała Aleksandra Kwaśniewskiego, od którego otrzymała oryginalny prezent

Monika Miller w show-biznesie działa już od kilku dobrych lat. Chociaż z początku jej kariera zaczęła się od modelingu, to prawdziwe poruszenie wywołało zdjęcie na Twitterze, które opublikował jej dziadek Leszek Miller. Właśnie wtedy opinia publiczna zwróciła uwagę na oryginalny styl influencerki, charakteryzujący się licznymi tatuażami i kolczykami.

Monika Miller wspomina Aleksandra Kwaśniewskiego. Dostała od niego... różaniec

Celebrytka jako wnuczka działającego prężnie w polityce Leszka Millera, przez lata związanego z ugrupowaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w dzieciństwie często otaczała się w tym środowisku. Dzięki wpływom swojego dziadka poznała wiele wielkich osobowości, między innymi Jana Pawła II, o czym niedawno wspomniała w związku z głośną aferą wokół reportażu "Franciszkańska 3".

W najnowszym wywiadzie przyznała, że wielu polityków traktowała, jak "wujków". Do tego grona należał między innymi Aleksander Kwaśniewski. Influencerka ma zaskakujące wspomnienie z byłym prezydentem RP, od którego dostała nietypowy prezent.

"Byłam małą dziewczynką, kiedy poznałam Kwaśniewskiego. I jak najbardziej, to był wujek" – wyznała w rozmowie z Pomponikiem. Na pytanie, czy dostała od niego prezent, bez namysłu odpowiedziała, że biżuterię. Jak się okazało, nie chodziło o naszyjnik czy kolczyki. "To był różaniec z tego, co pamiętam" – przyznała po chwili zastanowienia.

Przypomnijmy, że Aleksander Kwaśniewski swojego czasu deklarował się jako agnostyk. Zważywszy na ten fakt, to dość nietypowy prezent. W trakcie rozmowy Monika Miller wspomniała również o córce byłego prezydenta RP. Choć Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski żyli w dość zażyłych relacjach, to jej kontakty z Aleksandrą Kwaśniewską nie były wyjątkowo bliskie.

"Nie było to tak, że nie mieliśmy żadnej relacji i z tego, co pamiętam, to chyba nawet jak byłam mała, mieszkaliśmy bardzo blisko, praktycznie byliśmy sąsiadami i nie jestem pewna, ale chyba kilka razy była moją opiekunką" – wspominała influencerka.

Kariera Moniki Miller wystrzeliła z dnia na dzień

Można powiedzieć, że influencerka swoją popularność zyskała z dnia na dzień. Po pamiętnym zdjęciu jej dziadka na Twitterze jesienią 2019 roku otrzymała zaproszenie do "Tańca z gwiazdami", gdzie uplasowała się ponad połową stawki, zajmując 5. miejsce.

Wcześniej otrzymała angaż do "Gliniarzy", których można oglądać na antenie telewizji Polsat. Jej konto na Instagramie zyskało wielu fanów, gdzie obecnie obserwuje ją ponad 142 tys. osób.