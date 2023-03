Chodakowska szczerze o pieniądzach. Zszokowała słowami o "skutku ubocznym"

Ewa Chodakowska swoją przygodę w show-biznesie zaczęła wiele lat temu. Wówczas podbiła świat fitnessu, w którym jest niemalże bezkonkurencyjna. Trenerka nie stroni od udzielania wywiadów, a mało co uważa za temat tabu. W najnowszej rozmowie opowiedziała o swoich pieniądzach.

Odkąd dekadę temu światło dziennie ujrzały pierwsze, kultowe już zestawy ćwiczeń Ewy Chodakowskiej, trenerka osobista sukcesywnie buduje swoje imperium, które zaprowadziło ją m.in. na listę najbogatszych Polek magazynu "Forbes"

Celebrytka nie boi się udzielać wywiadów, w których odważnie przedstawia swoje zdanie w wielu aspektach życia

W najnowszej rozmowie opowiedziała o pieniądzach, które zarabia. Wspomniała o "skutku ubocznym"

Ewa Chodakowska przez lata sumiennie zapracowała sobie na miano królowej polskiego fitnessu. Przez ostatnią dekadę rozwinęła swoje imperium, zachęcając Polki i Polaków do zdrowego i aktywnego stylu życia. Zaskarbiła sobie sympatię kobiet i mężczyzn. Wiele jej fanów i fanek uwielbia w niej naturalność i szczerość, którą nie widać tylko podczas treningów, ale również wywiadów.

Niespełna osiem lat temu, bo w 2015 roku trenerka fitness znalazła się na 3. miejscu listy 50 najbardziej wpływowych Polek w kategorii "show-biznes, styl życia, sport". Niestety w jej przypadku, jak u większości celebrytów popularność wielokrotnie wiązała się także z atakami internautów i hejtem. Jakiś czas temu odważyła się na szczere wyznanie w kontekście świadomej rezygnacji z macierzyństwa. Teraz nie bała się opowiedzieć o swoich zarobkach.

Ewa Chodakowska w szczerym wywiadzie o pieniądzach

Ewa Chodakowska od lat związana jest z Lefterisem Kavoukisem, z którym stanęła na ślubnym kobiercu w 2013 roku. Niedawno w mediach zrobiło się głośno na temat kupionego przez sportsmenkę domu w Grecji, skąd pochodzi jej ukochany. W swoich socialach trenerka nie ukrywa luksusów, którymi się otacza. W najnowszym wywiadzie dla Plotka otwarcie przyznała, że ma pieniądze, lecz to nie one są celem jej działalności. Nazwała je nawet "efektem ubocznym".

Moje pieniądze są uczciwie zarobione, jasna sprawa – mam kasę, zarabiam dużo pieniędzy. Natomiast ta kasa zawsze była jakimś skutkiem ubocznym tego, co robię. Gdybym miała pracować dla pieniędzy, to pewnie mogłabym teraz z mężem wyjechać gdzieś na drugi świata i żyć w sielance po ostatni dzień naszego życia. Ewa Chodakowska

Chodakowska przyznała także, że jej zdaniem stara się mieć "fajną relację z pieniędzmi", ale pozostawia to do oceny przez osoby, które obserwują to "z boku".

"Nigdy się chyba przez to nie odkleiłam, a przynajmniej mam taką nadzieję, ale to pewnie osoby z zewnątrz mogłyby to przeanalizować. Stać mnie praktycznie na wszystkie rzeczy, na które mam ochotę. Nie oznacza to jednak, że tym wszystkim się obwieszam, kupuję" – podsumowała trenerka.