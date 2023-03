Jet nowy sondaż CBOS. Wnioski ws. elektoratu PiS nie pozostawiają złudzeń

Badania przeprowadzone przez Centrum Badań Opinii Społecznej wskazują, że Zjednoczona Prawica ma najbardziej zdeklarowanych wyborców. Z nieco gorszym deklarowanym poparciem wypadły ugrupowania opozycyjne. Jednak aż 42 proc. ankietowanych stwierdziło, że na pewno nie odda głosu na PiS.

Politycy PiS w Sejmie fot. Piotr Molecki/East News

Najnowszy sondaż pokazał, że Zjednoczona Prawica ma najbardziej zdeklarowanych wyborców

Większość zwolenników ugrupowań opozycyjnych przyznało, że ma alternatywną opcję wyboru

42 proc. badanych stwierdziło, że na pewno nie odda głosu na PiS, a 37 proc. potencjalnych wyborców nie zagłosuje na KO

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, chciałoby wziąć w nich udział 75 proc. badanych. Co więcej, osoby, które deklarują chęć udziału w wyborach i mają już sprecyzowane swoje preferencje co do partii, na którą chciałyby zagłosować, stanowią aktualnie 60 proc. ogółu wyborców.

Badanie było realizowane od 6 do 19 lutego bieżącego roku na próbie liczącej 982 osoby. Zostało przeprowadzone w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Zjednoczona Prawica ma najbardziej zdeklarowanych wyborców. Co w przypadku ugrupowań opozycyjnych?

Wyniki sondażu wskazują, że najbardziej pewny swego politycznego wyboru jest elektorat Zjednoczonej Prawicy. 52 proc. badanych deklaruje stuprocentową pewność do oddania głosu na ugrupowania tworzące tę koalicję. Natomiast blisko 87 proc. wynosi średnie zadeklarowane prawdopodobieństwo poparcia Zjednoczonej Prawicy.

Nieco gorzej wypadły ugrupowania opozycyjne. Średnia deklarowana pewność głosowania na Koalicję Obywatelską wyniosła 79 proc. Stuprocentową pewność poparcia dla KO zadeklarowało 30 proc. ankietowanych, a 13 proc. stanowią wyborcy niepewni, którzy zakładają 50-procentowe prawdopodobieństwo zmiany swoich aktualnych preferencji lub w przypadku braku alternatywy wyborczej, rezygnację z głosowania.

Pięć punktów procentowych mniej odnotowała Lewica. Średnia deklarowana pewność głosowania na to ugrupowanie w obecnym elektoracie wyniosło 74 proc., z czego 18 proc. twierdzi, że ma stuprocentową pewność zagłosowania na tę formację.

Z podobnym poparciem może liczyć się Konfederacja, bowiem wskaźnik pewności zagłosowania na tę partię wynosi 73 proc., a o stuprocentowej pewności opowiedziało się 22 proc. zwolenników Konfederacji.

Na Polskę 2050 stuprocentową pewność głosowania zapowiedziało 19 proc. elektoratu, a ogólna deklarowana pewność wyborcza na formację Szymona Hołowni wyniosła 69 proc.

Albo na PiS, albo wcale

59 proc. zdeklarowanych wyborców koalicji rządzącej przyznało, że nie widzi wśród pozostałych partii żadnej innej alternatywy wyborczej. Innego ugrupowania, na które można by ewentualnie zagłosować, nie dostrzegają także zwolennicy Konfederacji. W tym przypadku jest to 44 proc.

Większość zwolenników ugrupowań opozycyjnych przyznało, że ma alternatywną opcję wyboru. Natomiast żadnej innej możliwości niż Polska 2050 nie widzi 27 proc. zdeklarowanych wyborców. W przypadku KO jest to 25 proc. badanych, a 23 proc. zdeklarowanych zwolenników Lewicy nie widzi innej alternatywy.

Co więcej, dla zwolenników Koalicji Obywatelskiej najpopularniejsza jako ewentualna alternatywa wyborcza jest Polska 2050 i Lewica. Z kolei wyborcy Lewicy mogliby ewentualnie zagłosować na Polskę 2050 lub KO. Natomiast elektorat Polski 2050 alternatywę widzi w Koalicji Obywatelskiej.

Dla zwolenników Konfederacji główną alternatywą jest PiS i w nieco mniejszym stopniu Polska 2050. Wśród wyborców PiS najpopularniejszym ugrupowaniem jako drugi wybór jest Kukiz’15.

42 proc. chcących wziąć udział w wyborach na pewno nie oddałoby głosu na PiS

Partia rządząca ma najliczniejszy elektorat negatywny. 42 proc. chcących wziąć udział w wyborach przyznało, że na pewno nie oddałoby głosu na Prawo i Sprawiedliwość i jego koalicjantów. Podobny wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, na którą z pewnością nie zagłosowałoby na 37 proc. potencjalnych wyborców.

Na kolejnym miejscu wśród najczęściej odrzucanych ugrupowań znajduje się Konfederacja, na którą z pewnością nie oddałoby głosu 20 proc. badanych, natomiast 19 proc. na pewno nie zagłosowałoby na ugrupowanie Kukiz’15, a 18 proc. na Lewicę. Do najrzadziej odrzucanych formacji należą Polska 2050, PSL-Koalicja Polska czy Agrounia i Porozumienie .